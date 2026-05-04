Maksimum roju meteorów zbliża się do Ziemi. Gdzie i kiedy oglądać "spadające gwiazdy"?

oprac. Aneta Malinowska
dzisiaj, 08:06
Szczyt aktywności roju Eta Akwarydów to dobra okazja, by zobaczyć na niebie „spadające gwiazdy”. Maksimum przypada w środę - w sprzyjających warunkach można dostrzec nawet 50 meteorów na godzinę.

Eta Akwarydy to rój meteorów znany od setek lat - pojawiał się już w średniowiecznych zapiskach, m.in. w Chinach w 687 roku. Naukowo opisano go dopiero w XIX wieku. Dziś wiadomo, że jego źródłem są pozostałości po słynnej komecie 1P/Halley.

Rój ten jest aktywny co roku między 19 kwietnia a 28 maja. W tym roku maksimum przypada w środę 6 maja. W najlepszym momencie, przy idealnie ciemnym niebie, można zobaczyć nawet do 50 meteorów na godzinę, choć w praktyce zwykle jest ich mniej.

Punkt na niebie, z którego "wylatują" meteory, czyli tzw. radiant, znajduje się w gwiazdozbiorze Wodnika. To właśnie od jego łacińskiej nazwy oraz pobliskiej gwiazdy Eta Aquarii wzięła się nazwa roju.

Same meteory są wyjątkowo efektowne - poruszają się bardzo szybko, często przecinają niebo długimi smugami i przez chwilę zostawiają po sobie świecące ślady.

Czym właściwie są meteory? Potocznie mówi się o nich "spadające gwiazdy", choć z gwiazdami nie mają nic wspólnego. To krótkotrwałe zjawiska świetlne powstające wtedy, gdy niewielkie okruchy materii kosmicznej wpadają w atmosferę Ziemi i spalają się w locie. Jeśli fragment jest na tyle duży, że nie ulegnie całkowitemu zniszczeniu i dotrze do powierzchni, nazywamy go meteorytem.

Niedawno taki obiekt znaleziono w gminie Zadzim niedaleko Łodzi. Meteoryt waży niemal 3 kilogramy i ma związek z bardzo jasnym zjawiskiem obserwowanym nad Polską 17 kwietnia. W kulminacyjnym momencie jego blask był porównywalny z pełnią Księżyca. Znaleziono go pięć dni po upadku.

Kiedy i jak obserwować "spadające gwiazdy"?

Aby obserwować rój meteorów nie potrzeba żadnego sprzętu - ani teleskopu, ani lornetki. Najważniejsze to znaleźć ciemne miejsce, z dala od ulicznych świateł, z możliwie szerokim widokiem na niebo. Warto też zadbać o wygodę, na przykład zabrać leżak lub krzesło, żeby móc swobodnie patrzeć w górę przez dłuższy czas. Lepiej nie skupiać wzroku dokładnie na miejscu, z którego "wylatują" meteory, tylko patrzeć nieco obok.

Eta Akwarydów najlepiej wypatrywać w drugiej części nocy, nad ranem. Dopiero wtedy nad horyzontem pojawia się gwiazdozbiór Wodnika.

Źródło: PAP, MEDIA

