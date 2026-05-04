Dziennik Gazeta Prawana logo

Prezydent Nawrocki rozmawiał z prezydentem Trumpem. Za to mu podziękował

dzisiaj, 07:12
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Karol Nawrocki
Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem/PAP
Prezydent Karol Nawrocki przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem, podczas której podziękował amerykańskiemu przywódcy za „zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta” - podała w nocy z niedzieli na poniedziałek Kancelaria Prezydenta RP na portalu X.

Jak poinformowała KPRP, prezydenci omówili także aktualną sytuację bezpieczeństwa. Istotnym tematem rozmowy były kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie.

Sojusz polsko-amerykański

Obaj przywódcy potwierdzili siłę i wagę sojuszu polsko-amerykańskiego. "Istotnym tematem rozmowy były kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. Obaj przywódcy potwierdzili siłę i wagę sojuszu polsko-amerykańskiego" - poinformowała kancelaria prezydenta.

Prezydent: konflikt polityczny poszedł za daleko. "Potrzebna konstytucja nowej generacji"
Prezydent: konflikt polityczny poszedł za daleko. "Potrzebna konstytucja nowej generacji"

Nawrocki odznaczył Poczobuta

Prezydent Nawrocki wręczył w niedzielę Order Orła Białego Andrzejowi Poczobutowi, dziennikarzowi i działaczowi mniejszości polskiej na Białorusi, zwolnionemu z białoruskiego więzienia, gdzie przebywał od marca 2021 r. Prezydent odznaczył Poczobuta Orderem 11 listopada 2025 r., "w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz Polaków na Białorusi, w szczególności za walkę o prawa człowieka i niezłomną postawę w konfrontacji z przejawami odradzających się reżimów totalitarnych". Zaproszenie do odebrania Orderu prezydent skierował w minionym tygodniu, gdy Poczobuta zwolniono z białoruskiego więzienia. 28 kwietnia na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów na zasadzie "pięciu za pięciu", w ramach której władze w Mińsku zwolniły trzech Polaków, w tym właśnie Poczobuta i dwóch obywateli Mołdawii.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Donald TrumpKarol NawrockiAndrzej Poczobut
Powiązane
burze
Po pogodnej majówce totalne zaskoczenie. 4 maja zaatakują burze
Matura 2026
Matura 2026. Na start dzisiaj 4 maja - pisemny polski. Egzamin już trwa
Taniec z gwiazdami
Oni zostali w grze w "Tańcu z gwiazdami" i mają szansę wygrać. Kto odpadł w półfinale?
Zobacz
|
Quiz ortograficzny do porannej kawy
Quiz ortograficzny do porannej kawy. 10/10 to superwynik
Mężczyzna tankuje benzynę 95 do czerwonego samochodu na stacji Orlen w trakcie majówki 2026
Paliwowe trzęsienie ziemi w Polsce. Od 4 maja benzyna 95 i LPG już po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
25 maja kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny poniedziałek dla kierowców
Mężczyzna tankuje benzynę 95 do czerwonego samochodu na stacji Orlen
Czarny poniedziałek na stacjach paliw. Od 4 maja benzyna 95 i LPG po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj