Po pogodnej majówce totalne zaskoczenie. 4 maja zaatakują burze

W poniedziałek w ciągu dnia na południowym wschodzie nadal słonecznie i niemal bezchmurnie. Na pozostałym obszarze Polski nieco więcej chmur, miejscami zachmurzenie duże. Możliwe przelotne opady deszczu z burzami na zachodzie oraz północy. Prognozowana suma opadów na północy do 15 litrów na metr kwadratowy.

Takie będą temperatury 4 maja

Temperatura maksymalna osiągnie od 22 st. C na północnym zachodzie, do 27 st. C na południu. Znacznie chłodniej będzie nad samym morzem, od 13 do 15 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowy i południowo-zachodni. Nad morzem głównie zachodni. W trakcie burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek na południowym wschodzie zachmurzenie małe. Poza tym zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu na północy i zachodzie kraju. Początkowo na północy możliwe również burze. Termometry wskażą od 7 st. C na północy, do 13 st. C na południu i południowym zachodzie. Najchłodniej będzie w Zakopanem - 6 st. C. Wiatr będzie na południowym wschodzie słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Na pozostałym obszarze słaby i zmienny. W Sudetach możliwe porywy wiatru do 90 km/h.

Duże zagrożenie pożarowe

W niedzielę Instytut Badawczy Leśnictwa poinformował o dużym zagrożeniu pożarowym w lasach w całym kraju z wyjątkiem obszarów górskich. Stopień zagrożenia Instytut ustala na podstawie parametrów meteorologicznych, jak temperatura, wilgotność względna powietrza i dobowa suma opadów oraz wilgotność ściółki sosnowej, będącej wskaźnikowym materiałem palnym, ze względu na dominujący udział sosny w polskich lasach.

