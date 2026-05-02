Nowi generałowie w Wojsku Polskim. Prezydent Nawrocki wręczył 12 nominacji

W sobotę, 2 maja, na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbyła się podniosła ceremonia. Prezydent Karol Nawrocki, w obecności wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz szefa Sztabu Generalnego gen. Wiesława Kukuły, nadał najwyższe stopnie wojskowe 12 oficerom. Wydarzenie to uświetniło obchody Dnia Flagi oraz Dnia Polonii i Polaków poza Granicami Kraju.
Dwóch nowych generałów dywizji i kontradmirał
Prezydent awansował dwóch doświadczonych dowódców na stopień generała dywizji:
- gen. bryg. Dariusz Lewandowski – dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej,
- gen. bryg. Michał Strzelecki – dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych.
Szeregi Marynarki Wojennej zasilił nowy kontradmirał:
- kmdr Przemysław Karaś – zastępca dowódcy Centrum Operacji Morskich.
Dziewięciu oficerów z pierwszą generalską gwiazdką
Na stopień generała brygady prezydent mianował dziewięciu pułkowników, którzy dowodzą jednostkami na linii frontu oraz zajmują kluczowe stanowiska sztabowe:
- płk Dariusz Dróżdż (20 Brygada Zmechanizowana),
- płk Krzysztof Duda (12 Brygada Zmechanizowana),
- płk Marcin Dusza (21 Brygada Strzelców Podhalańskich),
- płk Piotr Gołos (25 Brygada Kawalerii Powietrznej),
- płk Jarosław Kowalski (I zastępca dowódcy WOT),
- płk Andrzej Kupis (Zarząd Wojsk Rakietowych i Artylerii),
- płk Andrzej Lis (zastępca Dowódcy Transformacji),
- płk Piotr Męczyński (18 Brygada Artylerii),
- płk Robert Polak (Sztab Generalny WP).
Buzdygany i flagi
Każdy z nowo mianowanych generałów odebrał z rąk ministra obrony narodowej buzdygan honorowy – tradycyjny atrybut władzy wojskowej. Uroczystość miała również wymiar obywatelski. Prezydent wręczył 16 flag państwowych, które wcześniej powiewały na maszcie Pałacu Prezydenckiego. Te wyjątkowe symbole trafiły do organizacji polonijnych oraz szkół mundurowych.