Dziennik Gazeta Prawana logo

Nowi generałowie w Wojsku Polskim. Prezydent Nawrocki wręczył 12 nominacji

oprac. Olga Skórko
57 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Karol Nawrocki, Władysław Kosiniak-Kamysz, Dariusz Lewandowski/PAP
Prezydent Karol Nawrocki mianował 12 oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie oraz admiralski. Uroczystość odbyła się 2 maja na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego, łącząc obchody Dnia Flagi RP oraz Dnia Polonii. Na wniosek szefa MON, Władysława Kosiniaka-Kamysza, awanse odebrali dowódcy kluczowych jednostek, w tym Wojsk Specjalnych i 18 Dywizji Zmechanizowanej. Oprócz aktów mianowania, nowi generałowie otrzymali buzdygany honorowe.

W sobotę, 2 maja, na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbyła się podniosła ceremonia. Prezydent Karol Nawrocki, w obecności wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz szefa Sztabu Generalnego gen. Wiesława Kukuły, nadał najwyższe stopnie wojskowe 12 oficerom. Wydarzenie to uświetniło obchody Dnia Flagi oraz Dnia Polonii i Polaków poza Granicami Kraju.

Dwóch nowych generałów dywizji i kontradmirał

Prezydent awansował dwóch doświadczonych dowódców na stopień generała dywizji:

  • gen. bryg. Dariusz Lewandowski – dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej,
  • gen. bryg. Michał Strzelecki – dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych.

Szeregi Marynarki Wojennej zasilił nowy kontradmirał:

  • kmdr Przemysław Karaś – zastępca dowódcy Centrum Operacji Morskich.

Dziewięciu oficerów z pierwszą generalską gwiazdką

Na stopień generała brygady prezydent mianował dziewięciu pułkowników, którzy dowodzą jednostkami na linii frontu oraz zajmują kluczowe stanowiska sztabowe:

  • płk Dariusz Dróżdż (20 Brygada Zmechanizowana),
  • płk Krzysztof Duda (12 Brygada Zmechanizowana),
  • płk Marcin Dusza (21 Brygada Strzelców Podhalańskich),
  • płk Piotr Gołos (25 Brygada Kawalerii Powietrznej),
  • płk Jarosław Kowalski (I zastępca dowódcy WOT),
  • płk Andrzej Kupis (Zarząd Wojsk Rakietowych i Artylerii),
  • płk Andrzej Lis (zastępca Dowódcy Transformacji),
  • płk Piotr Męczyński (18 Brygada Artylerii),
  • płk Robert Polak (Sztab Generalny WP).
Buzdygany i flagi

Każdy z nowo mianowanych generałów odebrał z rąk ministra obrony narodowej buzdygan honorowy – tradycyjny atrybut władzy wojskowej. Uroczystość miała również wymiar obywatelski. Prezydent wręczył 16 flag państwowych, które wcześniej powiewały na maszcie Pałacu Prezydenckiego. Te wyjątkowe symbole trafiły do organizacji polonijnych oraz szkół mundurowych.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Władysław Kosiniak-KamyszKarol Nawrockinominacje generalskie
oprac. Olga Skórko
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNowi generałowie w Wojsku Polskim. Prezydent Nawrocki wręczył 12 nominacji »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj