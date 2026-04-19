Dziennik Gazeta Prawana logo

Fala krytyki po kontrowersyjnej nominacji. Prezydent Nawrocki rozważa usunięcie youtubera

oprac. Olga Skórko
wczoraj, 19:38
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Karol Nawrocki/PAP
Prezydent Karol Nawrocki może wycofać się z kontrowersyjnej nominacji. Paweł Swinarski, youtuber oskarżany o powielanie rosyjskiej narracji, prawdopodobnie straci miejsce w nowo powołanej Radzie Nowych Mediów. Pałac Prezydencki analizuje sprawę po fali krytyki, która zalała otoczenie głowy państwa.

W środę prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowych Mediów, ale radość z nowej inicjatywy szybko przykrył skandal. Wszystko przez obecność na liście Pawła Swinarskiego. Media i politycy natychmiast wyciągnęli youtuberowi jego kontrowersyjne wypowiedzi z września zeszłego roku.

Swinarski sugerował wtedy, że rosyjskie drony nad Polską mogły być "ukraińską prowokacją", mającą wciągnąć nasz kraj do wojny. Takie tezy niemal idealnie pokrywały się z propagandą płynącą z Kremla.

Politycy oburzeni: To kompromitacja

Nominacja wywołała natychmiastowy sprzeciw obozu rządzącego. Agnieszka Pomaska z Koalicji Obywatelskiej nazwała sytuację bulwersującą i zarzuciła służbom prezydenta brak podstawowej weryfikacji kandydatów w internecie. Z kolei Maciej Żewno z Polski 2050 podkreślił, że Swinarski nie posiada moralnego mandatu do zasiadania w takim gremium. Według niego to kolejna wpadka, za którą pełną odpowiedzialność ponosi prezydent Nawrocki.

Oficjalna odpowiedź Pałacu. "Analizujemy"

Kancelaria Prezydenta próbuje uspokoić nastroje, ale nie wyklucza dymisji. Alvin Gajadhur potwierdził dziennikarzowi RMF FM, że sytuacja youtubera jest obecnie poddawana analizie. Decyzje będą podjęte po przeprowadzeniu analizy – uciął Gajadhur. Nieoficjalnie mówi się, że decyzja o usunięciu Swinarskiego z Rady zapadnie już w najbliższym tygodniu. Pałac chce w ten sposób uciąć wizerunkowy kryzys.

"Nie wierzę". Fala oburzenia po decyzji prezydenta Nawrockiego
"Nie wierzę". Fala oburzenia po decyzji prezydenta Nawrockiego

Czym zajmie się Rada Nowych Mediów?

Mimo skandalu wokół jednej osoby, Rada liczy aż 28 członków i ma ambitne plany. Na jej czele stanęła prof. Klaudia Cymanow-Sosin. W składzie znaleźli się m.in. Rafał Ziemkiewicz, Eryk Mistewicz czy Marcin Kędryna. Główne zadania nowej instytucji to diagnozowanie kondycji współczesnych mediów, ocena wpływu mediów na społeczeństwo, tworzenie propozycji rozwiązań systemowych i dobrych praktyk.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Karol NawrockiyoutuberRada Nowych Mediów
Powiązane
Powo?anie Rady Biznesu przy Prezydencie RP
Ile waży prezydent? Karol Nawrocki sam to zdradził
Nawrocki, Sikorski
Radosław Sikorski skomentował najnowszy sondaż. "Gratuluję, Karolu Nawrocki"
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraFala krytyki po kontrowersyjnej nominacji. Prezydent Nawrocki rozważa usunięcie youtubera »
Zobacz
|
Emeryci mają czas do 30 kwietnia 2026
Seniorzy mają czas do 30 kwietnia 2026. ZUS wysłał ważne dokumenty do emerytów. Co trzeba zrobić do końca kwietnia?
Paulina Gałązka w siódmym odcinku serialu "Wojna zastępcza"
Polski serial szpiegowski hitem. Historia agentów z Kiejkut przyciągnęła milion telewidzów
Policja kontroluj kierowcę
Jesteś dobrym kierowcą? Sprawdź się, wynik 7/10 to sukces
Picie na czczo siemienia lnianego z kefirem pomaga zgubić zbędne kilogramy
Dodaj to do kefiru i pij po przebudzeniu. Kilogramy szybko polecą w dół
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj