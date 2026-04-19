Karol Nawrocki od kilku miesięcy jest nową głową państwa. Już niebawem minie rok jak objął to stanowisko. Prezydent jest aktywny nie tylko na scenie politycznej. Udziela również wywiadów, w których oprócz ważnych dla Polski spraw, bez problemu odpowiada na pytania dotyczące jego prywatnego życia.

Karol Nawrocki o swoim życiu prywatnym

Tak było podczas jego rozmowy z Robertem Mazurkiem i Krzysztofem Stanowskim dla Kanału Zero. Karol Nawrocki opowiedział m.in. o tym, ile wyciska na siłowni i jak wraz z rodziną odnalazł się w nowej rzeczywistości w Pałacu Prezydenckim. Zdradził przy okazji, ile kilogramów waży.

Tyle waży Karol Nawrocki

Najczęściej zadawane pytanie na portalu Zero brzmiało: "Czy prezydent przyjdzie do WK Dzików i udowodni, że rzeczywiście wyciska 150 kilogramów na ławeczce?" - powiedział Krzysztof Stanowski.

Przyjdę do WK Dzik, tylko mam swój kalendarz i harmonogram. Mój rekord życiowy to jest powyżej 150 kilogramów. Wielokrotnie o tym mówiłem, tylko ważyłem wtedy 113 kilogramów, dzisiaj ważę 94 kilogramy - wyznał prezydent. Dodał, że choć jego waga się zmieniła, jest w stanie osiągnąć dobry wynik.

Karol Nawrocki mówi o "genetycznej zdolności adaptacji"

Prezydent wyznał w tej rozmowie, że zarówno on, jak i jego rodzina mają "genetyczną zdolność adaptacji". Moja córka jest bardzo żywiołowa, mój syn, który jest zresztą ze mną tutaj, dzisiaj, bo spędzamy wieczór razem. Razem i osobno, no właśnie, ale ogląda (…). Więc na pewno jest inaczej dla tych, którzy są w samym Pałacu, no ale też inaczej jest dla nas jako dla rodziny - mówił Nawrocki.

My mamy chyba genetyczną zdolność adaptacji. Dzieci odziedziczyły ją po mnie, więc wydaje mi się, że nauczyliśmy się funkcjonować - stwierdził prezydent.