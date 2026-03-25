O zachowaniu prezydenta wobec dziennikarza TVN głośno jest od kilku dni. Ten chciał dopytać prezydenta, czy przed zaplanowanym spotkaniem z premierem Węgier Viktorem Orbanem, nie przeszkadza mu "zażyłość" tego ostatniego z Władimirem Putinem. Prezydent szybko ruszył w stronę dziennikarza i wskazał go palcem.

Tak Karol Nawrocki zachował się wobec dziennikarza TVN

O co chce pan dopytać? Pan nie słuchał konferencji prasowej? Robiliście materiały o tym, że mnie ściga Putin? - pytał zdenerwowany prezydent. Pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski - dodał. Na kolejną próbę zadania pytania odpowiedział: Mówię do pana, panie redaktorze, Władimir Putin to zbrodniarz, rozumie pan redaktor? Do widzenia - powiedział Nawrocki i odszedł od dziennikarza.

Roman Giertych krytykuje Karola Nawrockiego

To właśnie do tych słów i zachowania odniósł się w programie "Pytanie dnia" Roman Giertych. To jest postawa chamidła, który wychodzi i wymachuje palcem - powiedział poseł KO. To była z jego strony agresja, zupełnie nieuzasadniona - dodał Giertych.

W dalszej części rozmowy stwierdził, że "pan pełniący funkcję prezydenta Karol Nawrocki realizuje politykę MAGA i w ramach tej polityki jest wspieranie Rosji i Węgier". Jego zdaniem członkowie MAGA "próbują poprzez Węgry rozwalić Unię Europejską, a z Rosją próbują okrążyć Chiny".

"Jest na krótkim pasku MAGA"

Zdaniem Romana Giertycha "ta polityka jest szkodliwa dla Polski". Stwierdził, że poza tym, że jest dla Polski problemem, prezydentowi przynosi straty wizerunkowe. To jest sprzeczne z interesem Polski, polską racją stanu, polskim patriotyzmem – zauważył.

To jest niewytłumaczalne, że on mówi, że nienawidzi Putina, a następnie ściska się z Orbanem, który ściskał się z Putinem - mówił Giertych. Zapytany o to, dlaczego Nawrocki poleciał na Węgry, odpowiedział: bo mu kazali. Jest na krótkim pasku MAGA- mówił w TVP Info.