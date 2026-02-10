Roman Giertych był gościem programu "Pytanie dnia" w TVP.info. Poseł Koalicji Obywatelskiej komentował najważniejsze wydarzenia w kraju. Na początku rozmowy z Dorotą Wysocką-Schnepf odniósł się do Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wobec Zbigniewa Ziobry. Jak poinformowali śledczy polityk ukrywa się za granicą a miejsce jego pobytu nie jest znane.

Roman Giertych nazywa Ziobrę "tchórzem"

Roman Giertych nazwał byłego ministra sprawiedliwości "tchórzem". Przykre, że mój były kolega rządowy i były minister sprawiedliwości zachowuje się jak zwykły tchórz, który nie potrafi stanąć w świetle prawdy i odpowiadać za swoje czyny- powiedział polityk KO.

Prędzej czy później wymiar sprawiedliwości dopadnie jednak pana Ziobro i jego straszenie mnie czy prokuratora generalnego, czy premiera Tuska nie ma żadnego znaczenia. To jest śmieszne- stwierdził Giertych.

Giertych o Nawrockim: Reklamuje znak towarowy

W programie poruszony został także temat Karola Nawrockiego. Mamy skandal, że pan Nawrocki reklamuje swoją firmę, albo firmę swojej siostry. Wykorzystuje przy tym polskich sportowców na igrzyskach olimpijskich, gdzie nie wolno reklamować czegokolwiek, chodzi z czapką i reklamuje znak towarowy– stwierdził Roman Giertych.

Nawrocki "małpuje Trumpa"

Jego zdaniem Karol Nawrocki "małpuje Trumpa". To takie kurczowe trzymanie się Donalda Trumpa jest głupawe. Myślę tu o niezabraniu głosu w kontekście obraźliwych wypowiedzi Donalda Trumpa dotyczących polskich żołnierzy... Jak, panie Nawrocki, pan mogłeś? Przez dwa tygodnie nie powiedzieć ani słowa w obronie polskich żołnierzy? - grzmiał Roman Giertych.