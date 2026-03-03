Michno zastąpił Andriejewa

Zgodnie z treścią dokumentu Michno został wyznaczony na stanowisko nadzwyczajnego i pełnomocnego ambasadora w Polsce. Poprzedni ambasador Rosji w Warszawie, Siergiej Andriejew, został odwołany ze stanowiska w grudniu 2025 r.

Nowy ambasador wcześniej pracował w MSZ

Gieorgij Michno urodził się w 1972 r. W 1995 r. ukończył studia na Moskiewskim Uniwersytecie im. Łomonosowa oraz w Akademii Dyplomatycznej MSZ Rosji. Sprawował funkcje w przedstawicielstwach Rosji przy ONZ, Radzie Europy w Strasburgu oraz przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu. Przed objęciem stanowiska ambasadora w Warszawie pełnił funkcję wicedyrektora Departamentu ds. Nowych Wyzwań i Zagrożeń w rosyjskim ministerstwie spraw zagranicznych.