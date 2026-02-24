Putin przemawia w czwartą rocznice wojny

Nie zdołali zadać nam strategicznej klęski na polu bitwy, dlatego wróg stawia na indywidualny i masowy terror: ostrzeliwuje miasta, prowadzi sabotaże infrastruktury i dokonuje prób zamachów na wojskowych i urzędników - powiedział we wtorek Putin oficerom Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji (FSB) w przemówieniu zrelacjonowanym przez agencję Reutera.

Rosyjski przywódca podkreślił konieczność zwiększenia ochrony infrastruktury transportowej i energetycznej. Oskarżył siły ukraińskie o zwiększoną liczbę „ataków terrorystycznych” i dodał, że za większością z nich stoją również zachodnie agencje wywiadowcze.

Rosyjski przywódca ostrzega: Będą żałować

Putin dodał, że "Ukraina i jej sojusznicy są tak zdeterminowani, by pokonać Rosję, że uciekną się do wszelkich sposobów”. - Posuną się do wszystkiego, a potem będą żałować - ostrzegł rosyjski przywódca.

Zaznaczył również, że przeciwnicy Rosji wiedzą, jak może się skończyć użycie broni atomowej w jakimkolwiek ataku wymierzonym w Rosję.

Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych wydało we wtorek oświadczenie, ostrzegające przed ryzykiem bezpośredniego starcia potęg nuklearnych. Podkreślono w nim posępne konsekwencje takiego scenariusza.

Wywiad cywilny Rosji (SWR) oskarżył we wtorek Wielką Brytanię i Francję o to, że w tajemnicy przygotowują się do przekazania broni jądrowej Ukrainie. Agencja nie przedstawiła żadnych dowodów na te twierdzenia, które zostały zdementowane przez francuską dyplomację jako „jawne kłamstwa”.

Doradca Kremla ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow podał z kolei, że przekaże USA informacje o próbach pozyskania przez Kijów broni nuklearnej.

Od początku prowadzonej na pełną skalę inwazji Ukraina oskarża Rosję o zbrodnie wojenne, w tym masowe mordowanie cywilów, celowe atakowanie obiektów cywilnych, takich jak szpitale czy szkoły, porywanie i wynaradawianie dzieci, torturowanie i zabijanie jeńców wojennych. Te zbrodnie są dobrze udokumentowane i potwierdzone również przez organizacje międzynarodowe, jak ONZ.

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał w 2023 r. nakaz aresztowania Putina pod zarzutem popełnienia zbrodni wojennych.

Zmasowane ataki Rosji na infrastrukturę energetyczną

W ostatnich miesiącach Rosja prowadzi zmasowane ataki na infrastrukturę energetyczną, pozbawiające wielu Ukraińców dostępu do prądu, wody i centralnego ogrzewania.

Wojska ukraińskie wielokrotnie atakowały rafinerie, składy paliw, porty i inną infrastrukturę położoną również głęboko na terytorium Rosji, uznając ją za uzasadnione cele.

W listopadzie 2024 r. Putin zatwierdził nową doktrynę nuklearną Rosji, która obniżyła próg użycia broni jądrowej. Dokument przewiduje możliwość jej zastosowania m.in. w wypadku „wiarygodnej informacji na temat zmasowanego ataku powietrznego” przeciwko Rosji lub ataku ze strony państwa nieposiadającego broni jądrowej, które jest jednak wspierane przez potęgę nuklearną.

Nowa doktryna jest ściśle związana z wojną na Ukrainie, a jej celem jest wzbudzenie obaw i strachu na Zachodzie - komentował wówczas analityk ds. wojskowości Mariusz Cielma.