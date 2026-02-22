Putin i Zełenski przeszkodą w drodze do pokoju

Witkoff powiedział w wywiadzie dla stacji Fox News, że Ukraina i Rosja prowadzą "głupią wojnę" o terytorium. Wiecie, wszyscy nagminnie używają słowa "godność". Ale co ci daje godność, skoro tyle się zabija? - zapytał. Witkoff stwierdził również, że jego zdaniem strony "nie chcą ze sobą walczyć". Zasugerował, że główna trudność w osiągnięciu pokoju leży "na szczeblu przywódczym" obu państw.

Wysłannik prezydenta Donalda Trumpa dodał, że stronom zostały przedstawione "pewne propozycje, które doprowadzą do spotkania delegacji w ciągu najbliższych trzech tygodni, a może nawet do szczytu Zełenskiego z Putinem".

Trump może doprowadzić do przełomu

Witkoff nie wykluczył, że Trump weźmie udział w takim spotkaniu, ale dodał, że prezydent USA nie chce osobiście uczestniczyć w takiej rozmowie, dopóki nie będzie miał pewności, że może ona "doprowadzić do końca i uzyskać najlepszy możliwy wynik".

Amerykański negocjator zapewnił, że tylko Trump może doprowadzić do takiego rozwiązania. Mam więc nadzieję, że w nadchodzących tygodniach usłyszycie dobre wieści - zapowiedział. Stwierdził również, że Putin zawsze był wobec niego uczciwy.

Zełenski zarzucił Rosji przeciąganie negocjacji

W tym tygodniu w Genewie odbyła się kolejna tura negocjacji Ukrainy z Rosją prowadzonych przy mediacji USA, których celem jest zakończeniem trwającej blisko cztery lata wojny.

Zełenski powiedział po nich, że widzi postęp w kwestiach wojskowych, ale nie w sprawach politycznych. Dodał, że kolejna runda rozmów z Rosją i USA może się odbyć przed końcem miesiąca i zarzucił Moskwie przeciąganie negocjacji.