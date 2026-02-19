Chciałbym podkreślić, że kolejne spotkanie odbędzie się również w Szwajcarii - powiedział Zełenski w wywiadzie dla brytyjskiego dziennikarza Piersa Morgana. Wyraził także zadowolenie, że negocjacje zostały przeniesione do Europy. Dwie poprzednie rundy trójstronnych rozmów odbyły się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Wcześniej w środę ukraiński przywódca zapowiedział, że liczy na kolejną turę negocjacji jeszcze w lutym.
Zełenski komentując zakończone w środę dwudniowe rozmowy w Genewie podkreślił, że Ukraina jest "zainteresowana rezultatem", a wrażliwe kwestie polityczne, sprawy możliwych kompromisów oraz koniecznego spotkania przywódców nie zostały jeszcze wystarczająco uzgodnione.
Rozmowy Ukraina–Rosja. Czy będzie przełom? Zełenski ujawnia plany
W części spotkania w Genewie uczestniczyli też przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch i Szwajcarii.
Szef ukraińskiej delegacji Rustem Umierow, który jest sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy, oświadczył, że drugi dzień rokowań przyniósł postępy.
