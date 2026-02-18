Rosja wykorzystuje sport do gloryfikowania wojny w Ukrainie

Szef ukraińskiego MSZ podkreślił, że decyzja o dopuszczeniu Rosji i Białorusi pod ich narodowymi symbolami ignoruje fakt, że reprezentują one "reżimy, które prowadzą agresję, niszczą miasta i wykorzystują sport jako narzędzie propagandy. Nie da się ich oddzielić od zbrodni popełnianych pod ich znakami".

Dopuszczenie do podnoszenia flag państw-agresorów na igrzyskach paralimpijskich w czasie, gdy trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie, jest błędem - moralnym i politycznym - napisał w środę w serwisie X dyplomata.

Sybiha uznał, że w Rosji nawet sport paralimpijski jest wykorzystywany do gloryfikowania uczestników wojny przeciwko Ukrainie. Przyznanie takiemu systemowi prestiżowej międzynarodowej platformy wysyła niebezpieczny sygnał, że odpowiedzialność może zostać odsunięta na bok - zaznaczył.

Ukraina będzie bronić "sprawiedliwości i godności"

Minister oświadczył, że polecił ambasadorom Ukrainy w innych krajach, by zaapelowali do przedstawicieli władz o nieuczestniczenie w ceremonii otwarcia paralimpiady, "jeśli ta haniebna decyzja nie zostanie cofnięta".

Ukraina będzie nadal bronić sprawiedliwości i godności, a także chronić integralność międzynarodowego sportu przed wykorzystywaniem go przez państwa-agresorów - podsumował Sybiha.

Sześć miejsc dla Rosji, cztery dla Białorusi

Wcześniej Międzynarodowy Komitet Paralimpijski (IPC) poinformował, że rosyjscy i białoruscy sportowcy będą mogli startować pod flagami swoich krajów podczas zimowych igrzysk paralimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo.

Rosyjskiemu Komitetowi Paralimpijskiemu przyznano łącznie sześć miejsc... Białoruskiemu przyznano cztery miejsca - oświadczył IPC. Przedstawiciel IPC Craig Spence wyjaśnił, że ci sportowcy będą traktowani jak zawodnicy z "każdego innego kraju".

Rosjanie i Białorusini we Włoszech startują pod neutralną flagą

Reprezentanci Rosji i Białorusi uczestniczyli w igrzyskach olimpijskich i paralimpijskich w Paryżu w 2024 roku pod neutralną flagą. Podobnie jest w trwającej we Włoszech zimowej olimpiadzie.

Już we wrześniu ubiegłego roku w Seulu Międzynarodowy Komitet Paralimpijski podjął decyzję o zniesieniu częściowego zawieszenia Rosji i Białorusi, obowiązującego od czasu inwazji na Ukrainę, oraz o przywróceniu obu komitetom narodowym statusu pełnoprawnych członków organizacji.