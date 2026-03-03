W Sądzie Okręgowym w Tarnowie toczy się postępowanie cywilne, w którym stroną jest Waldemar Żurek. Chodzi o prywatne sprawy majątkowe, a drugą stroną jest była żona ministra sprawiedliwości.

Prokuratorzy ws. prywatnych spraw szefa

W postępowaniu bierze udział również Prokuratura Okręgowa w Tarnowie, jako rzecznik interesu publicznego. O przystąpienie prokuratora do tego postępowania wystąpił pełnomocnik procesowy Waldemara Żurka. Portal Niezależna.pl pyta o zasadność sytuacji, w której służbowo podlegli Żurkowi prokuratorzy z Tarnowa są uczestnikami postępowania cywilnego Prokuratora Generalnego dotyczącego jego prywatnych spraw.

Wtedy jednak prok. Anna Adamiak, rzecznik Prokuratora Generalnego informowała, że "decyzja Prokuratury Okręgowej w Tarnowie o przystąpieniu do postępowania cywilnego w sprawie z udziałem Waldemara Żurka została podjęta w dniu 19 sierpnia 2024 r, a więc w czasie, gdy Waldemar Żurek nie sprawował funkcji Prokuratora Generalnego".

Prokuratura nie zrezygnuje

Jak się dowiedziała Niezalezna.pl. prokuratura nie zrezygnuje z uczestnictwa w prywatnym procesie swojego szefa Waldemara Żurka. On sam również nie zamierza do tego doprowadzić. "Decyzja o dalszym uczestnictwie prokuratora w tym postępowaniu, po objęciu funkcji Prokuratora Generalnego przez Waldemara Żurka, jest decyzją niezależnego prokuratora, który uznał, że nadal występują przesłanki do udziału w sprawie, a okoliczność ta nie ma znaczenia prawnego” - odpowiedziała prok. Anna Adamiak, rzecznik PG.