Przełom zimy i wiosny to dobry czas na szukanie poroży jeleniowatych. W lutym i w marcu poroże zrzuca jeleń szlachetny, w marcu i w kwietniu - młodsze osobniki, a także daniele. Szukanie zrzutów to dla wielu osób swoiste hobby, jednak wśród zbieraczy nie brakuje osób, które nie traktują zrzutów jako cennej pamiątki, ale chcą na nich zarobić. Czy to faktycznie się opłaca?

Czym są zrzuty?

Zrzuty to właśnie gubione przez zwierzęta jeleniowate poroża. Samcom służą do walki o samice, im starszy samiec, tym okazalsze poroże. Zwierzęta zrzucają je co roku na przełomie zimy i wiosny (nieco wcześniej robi to łoś). Wiosną zwierzętom wyrasta nowe poroże.

Reklama

Warto wiedzieć, że poroże to nie to samo co rogi. Podczas gdy poroże jest twardym, pełnym tworem wymienianym co roku, rogi rosną przez całe życie zwierzęcia, nie są zrzucane sezonowo.

Za ile można sprzedać poroże znalezione w lesie?

Ceny w dużej mierze zależą od tego, w jakim stanie jest poroże (czy jest kompletne), świeże oraz czy sprzedawca oferuje pojedyncze poroże czy parę. Najcenniejsze jest poroże jelenia, nieco mniej płaci się za poroże daniela, najniższe ceny osiągają parostki sarny.

Do tych najbardziej poszukiwanych należą duże wieńce dorosłych byków, które (prawe i lewe poroże) mogą ważyć nawet 10 kg. Pomijając aukcje dotyczące wieńców, które zostały pozyskane w drodze polowań, ceny znalezionych w lesie poroży wahają się od:

80 do100 zł za kg standardowych zrzutów,

około 150 zł za kg okazałych zrzutów,

nawet 900 zł za pary poroży (np. dwunastaki czy czternastaki - w zależności od liczby odnóg w kompletnym porożu).

Ważne To właśnie poroża z 12 lub 14 odnogami są najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów, dlatego znalezienie takiego okazu może być sposobem na podreperowanie domowego budżetu.

To oczywiście kwoty pojedynczych sztuk, tych wytrwały i spostrzegawczy zbieracz w sezonie może znaleźć więcej i zarobić nawet kilka tysięcy złotych.

Gdzie szukać poroża?

Najlepszy czas na szukanie zrzutów jest właśnie teraz, dlatego to dobry moment, by udać się do lasu. Wyłączając rezerwaty i parki narodowe, w których zwierząt naturalnie jest więcej, bo mają lepsze warunki do życia, warto zajrzeć na fora zrzeszające poszukiwaczy leśnych skarbów oraz przejrzeć portale aukcyjne. Na popularnych serwisach bez problemu znajdziemy informację o miejscowości sprzedawcy. To cenna wskazówka, gdzie szukać poroża, gdy w danej okolicy pojawiają się aukcje dotyczące sprzedaży tyk.

Czy można legalnie zabrać znalezione w lesie poroże?

Tak, poroże znalezione w lesie gospodarczym staje się własnością znalazcy, dlatego bez problemu można zabrać je do domu i zachować na pamiątkę, przekazać komuś lub sprzedać. Jednak w określonych przypadkach zbieracz może zostać ukarany mandatem, a także pozbawiony cennej zdobyczy. Kiedy? Gdy poroże chce zabrać z terenu rezerwatu czy parku narodowego. Nie należy też szukać poroży w lasach stanowiących własność prywatną (tutaj przyda się zgoda właściciela).

Lasy Państwowe poinformowały ostatnio o prowadzonej Akcji "Wieniec", która ma na celu przeciwdziałanie kłusownictwu oraz nielegalnemu zbieraniu poroża. Poroża nie wolno zbierać w sposób szkodliwy dla zwierząt: płoszyć ich, wchodzić na tereny będące ostoją zwierząt czy dopuszczać się kłusownictwa. Akcja realizowana jest przez Straż Leśną przy wsparciu Policji, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Łowieckiej. W całej Polsce prowadzone są kontrole, które mają także charakter edukacyjny.

Warto wiedzieć, że z lasu można zabierać pojedyncze tyki, a nie poroże przytwierdzone do czaszek (wynosząc je z lasu można ryzykować zarzutem nielegalnego pozyskiwania trofeów). Znalezisko w postaci wieńca przytwierdzonego do czaszki należy zgłosić leśniczemu.

Reklama

Gdzie nie można zbierać poroża?

Nie wolno zbierać poroża na terenach młodników (drzewa do 4 m wysokości) czy ostoi zwierząt. Zabronione jest również wynoszenie poroża z rezerwatu przyrody oraz wchodzenie na teren oznaczony zakazem wstępu. Nielegalne jest zbieranie poroży w parku narodowym (już samo zbaczanie z wytyczonego szlaku jest równoznaczne z rozdeptywaniem roślinności i płoszeniem zwierzyny).

Podczas zbierania poroża (także w lesie gospodarczym) niedozwolone jest niszczenie przy tym runa leśnego.