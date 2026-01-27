Spotkanie dzikiego zwierzęcia zimą

Lasy to naturalny dom dzikich zwierząt, dlatego podczas leśnych wędrówek możemy natknąć się na ich mieszkańców. Warto wiedzieć, jak zachować się w takiej sytuacji, by nie stwarzać zagrożenia ani dla siebie, ani dla przyrody. Spotkania z dzikimi zwierzętami nie należą do rzadkości. Zazwyczaj są one emocjonujące, zarówno dla nas jak i dla zwierzęcia. Musimy jednak pamiętać o naszym bezpieczeństwie, a także mieć na uwadze komfort i spokój napotkanego zwierzęcia.

Na profilu Lasów Państwowych na Facebooku zamieściliśmy post z nagraniem przesłanym przez jednego z naszych obserwatorów. Jest to przykład negatywnego postępowania przy spotkaniu z dzikim zwierzęciem, w tym przypadku z młodym dzikiem:

Jak zachować się przy spotkaniu dzikiego zwierzęcia?

Choć większość zwierząt unika kontaktu z człowiekiem, nie należy zapominać, że gdy poczują się zagrożone lub zaskoczone, kierują się instynktem i mogą reagować gwałtownie. Podstawową zasadą podczas takiego spotkania jest zachowanie spokoju i dystansu. Gwałtowne ruchy, krzyki czy próby podejścia bliżej mogą wywołać reakcję obronną, szczególnie u samic pilnujących młodych.

Dzikie zwierzęta najlepiej obserwować z bezpiecznej odległości, nie ingerując w ich naturalne zachowania. Nie należy ich dokarmiać czy dotykać, takie próby są niebezpieczne, zarówno dla nas jak i dla zwierząt. Zachęcone przez nas smakołykiem zwierzę może domagać się kolejnych kąsków, a nie otrzymując ich może zareagować agresją. Zbyt bliskie kontakty dzikich zwierząt z człowiekiem mogą prowadzić do utraty ich naturalnej ostrożności wobec ludzi.

Szanując przyrodę i przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa, możemy bez szkody korzystać z uroków lasu, nie zakłócając życia jego naturalnych mieszkańców. Zachęcamy do zapoznania się naszymi infografikami:

Lasy Państwowe - reakcja na film z młodym dzikiem

‼️Apelujemy o rozsądek i odpowiedzialność! Tak nie obserwujemy przyrody 👇 Choć młody dzik wzbudza same ciepłe uczucia i pewnie nie jedna osoba najchętniej by go wyściskała albo nawet z chęcią zabrała do domu, to apelujemy: ☝️każde dzikie zwierzę, małe, duże, młode, starsze jest wciąż dzikim zwierzęciem- ich domem jest natura ☝️nigdy nie dotykajmy- nasz zapach może spowodować, że samica odrzuci młode ☝️wobec każdego zwierzęcia powinniśmy zachować bezpieczny dystans- to bezpieczne i dla niego i dla nas ☝️nawet niegroźnie wyglądające zwierzę w chwili poczucia zagrożenia może zaatakować i zrobić nam krzywdę ☝️samice dzików są wyjątkowo niebezpieczne jeśli chodzi o obronę młodych. Zresztą jak każda samica wobec młodych ☝️dziką przyrodę należy obserwować tak, by nie płoszyć, nie niszczyć, nie ingerować, bezpiecznie i odpowiedzialnie Otrzymujemy od Was wiele wiadomości, nagrań, zdjęć. Ten film, nadesłany przez internautę, który zgodził się na publikację go, chcemy wykorzystać by przypomnieć o zasadach wobec dzikiej przyrody. Odnośnie pasiaka z filmu- biedak prawdopodobnie zaspał w barłogu, gdy reszta rodziny poszła, coś zjeść. Jest szansa, że najedzona locha wróci do gotowego barłogu. Wkrótce małych dzików w lesie zacznie pojawiać się więcej. A z nadejściem wiosny na świat będą przychodziły młode zające, sarny, łosie, lisy, kuny czy borsuki. Jeśli kiedykolwiek natkniecie się w lesie na młode, oddalcie się powoli, cicho. Samica na pewno po nie wróci, a Wasza nieobecność zapewni młodym bezpieczeństwo.