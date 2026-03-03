Prezydent nie zwoła Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Cenckiewicz oświadczył, że prezydent nie zwoła Rady Bezpieczeństwa Narodowego ws. sytuacji na Bliskim Wschodzie. O czym mielibyśmy tam dyskutować z wszystkimi przedstawicielami partii politycznych i rządu? - pyta gość Radia ZET. Zdaniem szefa BBN "na tym etapie jest to zupełnie zbędne", "na dziś nie ma potrzeby", ponieważ prezydent, BBN są informowani.

No chyba, że doszłoby do jakiejś katastrofy związanej z uwięzieniem polskich obywateli, którzy nie mogą się wydostać i sytuacja by tego wymagała albo gdyby nastąpił drastyczny wzrost zagrożenia terrorystycznego w Polsce - przyznaje Cenckiewicz.

Polska może stać się celem dla terrorystów

Szef BBN ujawnił również, że Polska może stać się celem terrorystów. Wczoraj, z meldunku, który otrzymałem, w Al Jazeera jakiś przedstawiciel Iranu wskazał na Polskę jako sojusznika USA, co zostało odnotowane w naszych informacjach. To jest pewien ślad związany z tym, że Polska może stać się państwem na celowniku jakichś terrorystów - dodał Cenckiewicz.