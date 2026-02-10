W sieci od kilku miesięcy można kupić koszulki i bluzy z biało-czerwonym logo "NOWROCKY". Handluje nimi powstała niedawno prywatna spółka, która reklamuje się wizerunkiem prezydenta. Karol Nawrocki regularnie występuje pojawia się w jej ubraniach. Rzecznik prezydenta zaprzecza w rozmowie z Onetem, by Karol Nawrocki miał z firmą "jakiekolwiek relacje gospodarcze". Jak podaje Onet, charakterystyczne logo firmy zostało zastrzeżone jako znak towarowy przez siostrę prezydenta, a spółkę obsługuje prawnik w przeszłości związany z muzeum, którym kierował Nawrocki.

Prezydent we Włoszech w koszulce i czapce z charakterystycznym logo

Karol Nawrocki w ubiegłym tygodniu pojechał do Włoch na otwarcie Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. W czasie wizyty prezydent odwiedził polskich sportowców, a ich wspólne zdjęcia z tego spotkania obiegły internet. Karol Nawrocki pojawił się w wiosce olimpijskiej w czapce i koszulce z charakterystycznym logo z napisem "NOWROCKY". Jak podkreśla Onet, to "oczywiste nawiązanie do jego nazwiska i bokserskiej przeszłości".

Ulubione ubrania prezydenta?

Jak zwraca uwagę Onet, to nie pierwszy raz, gdy prezydent występuje publicznie w ubraniach z tym znakiem. Taką samą czapkę nosił w styczniu, gdy zasiadł na trybunach zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Założył ją także, gdy z kamerą wybrał się przed świętami wycinać choinkę. 10 grudnia w bluzie i czapce marki NOWROCKY pozował podczas treningu ze sztangą. Stosowne zdjęcie zamieścił w mediach społecznościowych.

Kto stoi za marką "NOWROCKY"?

Właścicielem spółki, do której należy internetowy sklep, jest 33-letni przedsiębiorca Maciej Bartasun, wcześniej związany m.in. z branżą nieruchomości oraz budowlaną. Pełnomocnikiem spółki jest z kolei gdański radca prawny Adam Soszyński, który przyznał w rozmowie z Onet.pl, że zna Karola Nawrockiego i pracował dla Muzeum II Wojny Światowej (prezydent był dyrektorem tej placówki w latach 2017-2021). Natomiast znak "NOWROCKY" zarejestrowała w Urzędzie Patentowym siostra Karola Nawrockiego.

Kancelaria Prezydenta odpowiada

"Prezydent Karol Nawrocki ani Kancelaria Prezydenta nie pozostają w żadnej formalnej lub nieformalnej relacji o charakterze marketingowym czy też finansowym z marką odzieżową Nowrocky" - przekazał w rozmowie z Wirtualną Polską rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. "Prezydent Karol Nawrocki czy też Kancelaria Prezydenta nie ingerują w działalność prywatnego podmiotu gospodarczego. Swobodę prowadzenia działalności gospodarczej gwarantuje konstytucja. KPRP nie odnosi się do prywatnych aktywności siostry pana prezydenta" - dodał.