Kibole bili się w hali sportowej

Do bójki kiboli doszło w poniedziałek wieczorem. Chuligani dwóch klubów piłkarskich wzięli się za łby w jednej z hal sportowych w Kościerzynie (woj. pomorskie). Oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Kościerzynie asp. szt. Piotr Kwidziński wyjaśnił, że grupa osób wtargnęła do obiektu sportowego, w którym trenowali zawodnicy.

Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, podjęli pościg za sprawcami zdarzenia. O sytuacji powiadomiono również ościenne jednostki policji oraz pluton zabezpieczenia Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku - przekazał Kwidziński.

Podkreślił jednocześnie, że komendant powiatowy ogłosił alarm dla funkcjonariuszy, a na terenie miasta i gminy Kościerzyna trwają czynności mające na celu zatrzymanie sprawców. Bezpośrednio po zdarzeniu policja zatrzymała 13 osób. We wtorek rano oficer prasowy kościerskiej policji poinformował, że liczba zatrzymanych wzrosła do 30 osób. Wśród nich były dwie osoby nieletnie. Sprawa jest rozwojowa - podkreślił Kwidzińsk

Minister Kierwiński uaktywnił się w internecie

Do sprawy tuż po zdarzeniu na platformie X odniósł się minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.13 zatrzymanych przez policję pseudokibiców dwóch znanych pomorskich klubów podczas »ustawki«. Akcja policji trwa nadal i liczba zatrzymanych zapewne wzrośnie. Zero tolerancji dla bandytów! Brawo Pomorska Policja - napisał szef MSWiA.

Kierwiński jakiś czas później zamieścił drugi wpis. W nim uderzył w Karola Nawrockiego. Minister nie wymienił nazwiska prezydenta RP, ale chyba nikt nie ma wątpliwości, jakiego polityka dotyczyły jego słowa.

Policja będzie bezwzględnie zwalczać wszelkie formy agresji także wobec obcokrajowców oraz bandyckie zachowania środowisk kibolskich. Ci bandyci sądzą, że będą bezkarni, bo czują mocne wsparcie niektórych polityków. Nic z tego. Patologia będzie zwalczana - napisał Kierwiński.

Prezydent Nawrocki miał chodzić z kibolami na ustawki

Nie jest tajemnicą, że prezydent Nawrocki jest zagorzałym kibice Lechii Gdańsk. Media wielokrotnie pisały o jego bliskich kontaktach ze środowiskiem kibiców. Przywódca naszego państwa w przeszłości miał brać udział w ustawkach kiboli i bić się w nich w jednym szeregu z groźnymi przestępcami.