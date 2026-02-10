W środę o godz. 14 odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent Karol Nawrocki chce omówić na nim kwestie m.in. pożyczki zaciągniętej przez rząd na realizację Programu SAFE oraz zaproszenia Polski do Rady Pokoju. Innym zapowiedzianym tematem ma być "wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego".

Radosław Sikorski ma problem z decyzją Karola Nawrockiego

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski podkreślił, że "ma problem" z niektórymi osobami zaproszonymi na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. "Ja bym takich gości do Pałacu Prezydenckiego nie zaprosił – zaznaczył szef MSZ, odnosząc się do sejmowego koła Konfederacja Korony Polskiej. Podobne odczucia ma aktorka Joanna Szczepkowska.

Szczepkowska o Nawrockim: zdeklarowany zwolennik Trumpa

"Zostaje zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Zwołuje Karol Nawrocki. Jednoznaczny i zdeklarowany zwolennik Trumpa. Nie tylko zwolennik współpracy z USA, ale Trumpa właśnie. Trump rozkłada przed Putinem czerwony dywan, a kiedy Rosjanie wciąż uderzają w Ukrainę, wiesza sobie jego zdjęcie w Białym Domu. Nawrocki na Radę Bezpieczeństwa Narodowego zaprosił koła poselskie, choć nie musi ich zapraszać. W tym jest zaproszenie dla klubu ( małe litery świadomie) korony polskiej i człowieka, który jako jedyny w Sejmie głosował przeciw uchwale potępiającej wtargniecie rosyjskich dronów na terytorium Polski" - napisała Joanna Szczepkowska.

Szczepkowska: Nawrocki rozmawia ze zdrajcą

"Szef koła korony polskiej podniósł rękę przeciw. Inaczej mówiąc, jawnie poparł wtargnięcie do nas rosyjskich dronów. Takiego zdrajcę rezydent postanowił zaprosić, gdzie? Na naradę dotyczącą naszego narodowego bezpieczeństwa. Dopuścić do tajemnic związanych z obronnością. Że w imię demokracji? To jeszcze raz: nie musi zapraszać kół poselskich. A jednak zaprosił. Zaprosił jawnego, prorosyjskiego zdrajcę. Zresztą z tym zdrajcą rozmawiał godzinę, w ramach rezydneckich, osobnych spotkań. Możliwe, że żeby zamydlić oczy, ugrupowanie korony polskiej pośle na RBN innych przedstawicieli, niż ten, który tak właśnie głosował. Jakie to ma znaczenie ! Ta grupa cała jest prorosyjska" - stwierdziła z mocą Joanna Szczepkowska.