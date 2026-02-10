Strony Porozumienia, działając w duchu transparentnej współpracy administracji publicznej z sektorem bankowym i w granicach obowiązujących przepisów prawa, uznały za zasadne podjęcie wspólnych działań, w szczególności w obszarze wymiany informacji, koordynacji działań oraz budowania odporności na zagrożenia.

To porozumienie jest inwestycją w odporność państwa i bezpieczeństwo obywateli. Łączymy potencjał administracji publicznej i sektora bankowego, aby lepiej zapobiegać zagrożeniom, przygotowywać się na sytuacje kryzysowe i sprawniej reagować, gdy one wystąpią. Kluczowe znaczenie ma tu wymiana informacji, realna koordynacja działań oraz zapewnienie ciągłości usług finansowych, które w kryzysie są niezbędne dla stabilnego funkcjonowania państwa i codziennego życia ludzi – powiedział płk Zbigniew Muszyński, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

RCB i banki łączą siły. Chodzi o bezpieczeństwo finansowe w czasie kryzysu

Sektor bankowy nie jest dziś jedynie dostawcą finansowania. Stał się szczególnie ważną infrastrukturą krytyczną, która zapewnia ciągłość płatności, bezpieczeństwo danych, stabilność obiegu pieniądza oraz odporność systemu finansowego na wstrząsy. W świecie rosnącej niepewności banki pełnią rolę swego rodzaju "stabilizatora" - zarówno dla gospodarki, jak i dla samorządów, społeczności lokalnych oraz obywateli. Wystarczy dodać, że każdego dnia odpieramy dziesiątki tysięcy cyberataków. Porozumienie z RCB jest jednym z szeregu porozumień, jakie właśnie zawieramy w zakresie systemowego włączania banków i ZBP do odpowiedzi na wyzwania związane z szybkim wzmacnianiem odporności, bezpieczeństwa i obronności kraju. Jest to również kolejne działanie naszej izby na rzecz zwiększania odporności sektora bankowego - powiedział dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.

W ramach Porozumienia strony zadeklarowały współpracę m.in. w obszarze wymiany informacji i analiz dotyczących zagrożeń oraz ryzyk istotnych dla bezpieczeństwa państwa, związanych z funkcjonowaniem sektora bankowego i systemu finansowego. Wspólne działania obejmą także przygotowywanie ocen ryzyka oraz prognoz na potrzeby reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Porozumienie przewiduje również współdziałanie przy planowaniu i realizacji działań na wypadek wystąpienia kryzysów, w tym wsparcie rozwiązań zapewniających ciągłość kluczowych usług bankowych, istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Istotnym obszarem współpracy będzie bezpieczeństwo teleinformatyczne i cyberbezpieczeństwo. Obejmie ono identyfikowanie i reagowanie na incydenty, wymianę informacji o zagrożeniach, podatnościach oraz dobrych praktykach w zakresie ochrony systemów informatycznych. Strony będą także współpracować w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej sektora bankowego oraz brać udział we wspólnych działaniach analitycznych i planistycznych dotyczących wzmacniania jej odporności na zagrożenia.

Ważnym elementem Porozumienia będą ponadto szkolenia, ćwiczenia i kampanie edukacyjne, a także koordynacja działań komunikacyjnych i informacyjnych.