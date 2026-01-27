Sprawa zaczęła się w czerwcu 2025 roku, gdy Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wystąpiło o udostępnienie recenzji rozprawy pt. "Opór społeczny wobec władzy komunistycznej w województwie elbląskim 1976–1989". Uczelnia odmówiła, powołując się na archiwalny charakter materiałów. Po skardze do sądu stanowisko to zostało zakwestionowane.

WSA w Gdańsku stwierdził, że przepisy o archiwach nie mogą ograniczać konstytucyjnego prawa do informacji publicznej. "Tym samym art. 35 ust. 3 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach nie stanowi lex specialis wobec art. 1 i następne ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nie można bowiem dokonywać wykładni przepisów ustaw w ten sposób, aby pominąć stosowanie konstytucyjnej zasady dostępu do informacji publicznej" - podkreślono w uzasadnieniu.

Spór o doktorat Nawrockiego zakończony w sądzie. Recenzje trafiły do sieci

Po wyroku rektor Uniwersytetu Gdańskiegoprzekazał recenzje Watchdogowi, który opublikował je w całości. Jednym z recenzentów był prof. Antoni Dudek. Choć wskazywał on na błędy i nieścisłości, końcowa ocena pracy była pozytywna.

"Powyższe uwagi, nie obniżają mojej ogólnej bardzo pozytywnej oceny omawianej dysertacji. Tekst rozprawy autorstwa mgra Karola Nawrockiego zawiera wszystkie wymagane elementy składowe pracy doktorskiej. Praca została wyposażona w prawidłowo skonstruowane przypisy oraz bibliografię, napisano ją też poprawną polszczyzną, choć niekiedy Autorowi zdarzają się różnego rodzaju literówki i drobne potknięcia językowe. Reasumując, stwierdzam, że opiniowany tekst spełnia z naddatkiem wymogi ustawowe stawiane rozprawom doktorskim. Wnoszę w związku z tym o dopuszczenie magistra Karola Nawrockiego do dalszych stadiów przewodu doktorskiego" - napisał prof. Dudek.

Ujawnienie dokumentów następuje w kontekście ostrych wypowiedzi prof. Dudka z czasu kampanii wyborczej, gdy publicznie krytykował Karola Nawrockiego. Sprawa wywołała ponowną dyskusję o jawności procedur akademickich i dostępie do dokumentów tworzonych przez instytucje publiczne.

