Pełnia Księżyca w lutym 2026 roku wypada w niedzielę, 1 lutego. To moment, w którym Ziemia znajduje się dokładnie pomiędzy Słońcem a Księżycem, dzięki czemu cała jego widoczna tarcza jest oświetlona.

Co oznacza pełnia Księżyca w lutym 2026?

W tradycji ludowej i symbolicznej pełnia była postrzegana jako czas kulminacji. To moment, w którym sprawy rozpoczęte wcześniej dochodzą do punktu szczytowego - czasem przynoszą rozwiązania, a czasem zmuszają do konfrontacji z tym, co było odkładane.

Z astronomicznego punktu widzenia pełnia Księżyca oznacza:

jaśniejsze noce,

silniejsze pływy morskie,

gorsze warunki do obserwacji słabych obiektów na niebie, ale idealne do podziwiania samego Księżyca.

Pełnia a codzienne samopoczucie

Choć nauka nie potwierdza jednoznacznie wpływu pełni Księżyca na ludzkie zachowanie, wiele osób zauważa w tym czasie:

Reklama

problemy ze snem,

większą drażliwość lub pobudzenie,

intensywniejsze emocje.

Niezależnie od przyczyn, pełnia bywa dobrym momentem, aby zwolnić tempo, zadbać o odpoczynek i domknąć sprawy, które "wiszą w powietrzu".

Pełnia Księżyca w lutym 2026. Kiedy wypada i co przyniesie? [Horoskop]

Baran. Pełnia sprzyja rozmowom i porządkowaniu relacji. Warto powiedzieć wprost to, co od dawna chodzi ci po głowie.

Byk. Skup się na sprawach finansowych i zawodowych. To dobry moment na decyzje dotyczące stabilności.

Bliźnięta. Możesz poczuć potrzebę zmiany lub wyjazdu. Pełnia sprzyja planowaniu i nauce.

Rak. Emocje będą silniejsze niż zwykle. Zadbaj o granice i nie bierz na siebie cudzych problemów.

Lew. Relacje partnerskie wysuwają się na pierwszy plan. Coś może wymagać jasnego postawienia sprawy.

Panna. Dobry czas na porządki – zarówno w codziennych obowiązkach, jak i w głowie.

Waga. Pełnia sprzyja kreatywności i sprawom sercowym. Pozwól sobie na spontaniczność.

Skorpion. Uwaga skupia się na domu i rodzinie. Możliwy ważny temat do zamknięcia.

Strzelec. Rozmowy, wiadomości i decyzje mogą nabrać tempa. Nie odkładaj odpowiedzi.

Reklama

Koziorożec. Warto przyjrzeć się swoim wydatkom i poczuciu bezpieczeństwa. Praktyczne decyzje popłacą.

Wodnik. Pełnia w twoim znaku sprzyja osobistym postanowieniom i zmianom wizerunku.

Ryby. To czas refleksji i wyciszenia. Zaufaj intuicji i nie forsuj spraw na siłę.

Kolejne pełnie Księżyca w 2026 roku

Lutowa pełnia otwiera cykl intensywnych zjawisk księżycowych w 2026 roku, ale nie będzie jedyną wartą uwagi.

W kolejnych miesiącach pełnia będzie miała miejsce: