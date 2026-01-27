Pełnia Księżyca w lutym 2026 roku wypada w niedzielę, 1 lutego. To moment, w którym Ziemia znajduje się dokładnie pomiędzy Słońcem a Księżycem, dzięki czemu cała jego widoczna tarcza jest oświetlona.
Co oznacza pełnia Księżyca w lutym 2026?
W tradycji ludowej i symbolicznej pełnia była postrzegana jako czas kulminacji. To moment, w którym sprawy rozpoczęte wcześniej dochodzą do punktu szczytowego - czasem przynoszą rozwiązania, a czasem zmuszają do konfrontacji z tym, co było odkładane.
Z astronomicznego punktu widzenia pełnia Księżyca oznacza:
- jaśniejsze noce,
- silniejsze pływy morskie,
- gorsze warunki do obserwacji słabych obiektów na niebie, ale idealne do podziwiania samego Księżyca.
Pełnia a codzienne samopoczucie
Choć nauka nie potwierdza jednoznacznie wpływu pełni Księżyca na ludzkie zachowanie, wiele osób zauważa w tym czasie:
- problemy ze snem,
- większą drażliwość lub pobudzenie,
- intensywniejsze emocje.
Niezależnie od przyczyn, pełnia bywa dobrym momentem, aby zwolnić tempo, zadbać o odpoczynek i domknąć sprawy, które "wiszą w powietrzu".
Pełnia Księżyca w lutym 2026. Kiedy wypada i co przyniesie? [Horoskop]
Baran. Pełnia sprzyja rozmowom i porządkowaniu relacji. Warto powiedzieć wprost to, co od dawna chodzi ci po głowie.
Byk. Skup się na sprawach finansowych i zawodowych. To dobry moment na decyzje dotyczące stabilności.
Bliźnięta. Możesz poczuć potrzebę zmiany lub wyjazdu. Pełnia sprzyja planowaniu i nauce.
Rak. Emocje będą silniejsze niż zwykle. Zadbaj o granice i nie bierz na siebie cudzych problemów.
Lew. Relacje partnerskie wysuwają się na pierwszy plan. Coś może wymagać jasnego postawienia sprawy.
Panna. Dobry czas na porządki – zarówno w codziennych obowiązkach, jak i w głowie.
Waga. Pełnia sprzyja kreatywności i sprawom sercowym. Pozwól sobie na spontaniczność.
Skorpion. Uwaga skupia się na domu i rodzinie. Możliwy ważny temat do zamknięcia.
Strzelec. Rozmowy, wiadomości i decyzje mogą nabrać tempa. Nie odkładaj odpowiedzi.
Koziorożec. Warto przyjrzeć się swoim wydatkom i poczuciu bezpieczeństwa. Praktyczne decyzje popłacą.
Wodnik. Pełnia w twoim znaku sprzyja osobistym postanowieniom i zmianom wizerunku.
Ryby. To czas refleksji i wyciszenia. Zaufaj intuicji i nie forsuj spraw na siłę.
Kolejne pełnie Księżyca w 2026 roku
Lutowa pełnia otwiera cykl intensywnych zjawisk księżycowych w 2026 roku, ale nie będzie jedyną wartą uwagi.
W kolejnych miesiącach pełnia będzie miała miejsce:
- 3 marca,
- 2 kwietnia,
- 1 maja,
- 31 maja,
- 30 czerwca,
- 29 lipca,
- 28 sierpnia,
- 26 września,
- 26 października,
- 24 listopada,
- 24 grudnia.
