Jak przypomina Wirtualna Polska, sprawa zaczęła się w czerwcu 2025 roku. Wtedy Watchdog Polska złożył do Uniwersytetu Gdańskiego wniosek o udostępnienie treści recenzji. Jak relacjonuje organizacja, uczelnia początkowo odmówiła, wskazując na archiwalny charakter materiałów. Dopiero po skierowaniu sprawy do sądu zapadło rozstrzygnięcie nakazujące ponowne rozpoznanie wniosku. Efekt: dokument dało się udostępnić.

Praca Karola Nawrockiego nosi tytuł "Opór społeczny wobec władzy komunistycznej w województwie elbląskim 1976–1989".

Prof. Dudek ostro krytykował Nawrockiego w kampanii. Teraz ujawniono jego recenzję doktoratu prezydenta

W recenzji prof. Dudek wskazał na błędy i nieścisłości, ale końcowa ocena okazała się jednoznacznie pozytywna.

"Powyższe uwagi, nie obniżają mojej ogólnej bardzo pozytywnej oceny omawianej dysertacji. Tekst rozprawy autorstwa mgra Karola Nawrockiego zawiera wszystkie wymagane elementy składowe pracy doktorskiej. Praca została wyposażona w prawidłowo skonstruowane przypisy oraz bibliografię, napisano ją też poprawną polszczyzną, choć niekiedy Autorowi zdarzają się różnego rodzaju literówki i drobne potknięcia językowe. Reasumując, stwierdzam, że opiniowany tekst spełnia z naddatkiem wymogi ustawowe stawiane rozprawom doktorskim. Wnoszę w związku z tym o dopuszczenie magistra Karola Nawrockiego do dalszych stadiów przewodu doktorskiego" - napisał prof. Antoni Dudek.

Przypomnijmy, ujawnienie recenzji następuje w kontekście ostrych wypowiedzi prof. Dudka z czasu kampanii wyborczej. W rozmowie z "Krytyką Liberalną" mówił, że Nawrocki to "jeden z bardziej niebezpiecznych ludzi, jacy się pojawili w polskiej przestrzeni publicznej". Następnie w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsatu i Polsat News stwierdził: "To jest człowiek, który nie ma zahamowań na przykład w egzekwowaniu różnych swoich decyzji, także personalnych".

Karol Nawrocki odpowiadał wówczas, że krytyczne komentarze prof. Dudka wynikają z jego działań jako prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Źródło: Watchdog Polska, Wirtualna Polska.