Sygnatariusze apelu ostrzegają, że osłabienie mechanizmów ochronnych może zwiększyć uzależnienie Europy od importu nawozów, zwłaszcza z Rosji, oraz zagrozić stabilności całego łańcucha żywnościowego. Wskazują także na ryzyko ucieczki emisji i utraty konkurencyjności europejskiego przemysłu nawozowego.

OPZZ podkreśla, że bezpieczeństwo żywnościowe i przemysłowe Unii Europejskiej wymaga utrzymania skutecznych instrumentów ochrony rynku, realnego wsparcia dla rolników oraz wzmacniania produkcji nawozów w Europie. Zdaniem związkowców krótkoterminowe obniżanie kosztów poprzez liberalizację importu może w dłuższej perspektywie prowadzić do poważnych zagrożeń gospodarczych i geopolitycznych.

Nawozy pod ochroną. OPZZ podpisało międzynarodowy apel

W treści apelu zwrócono uwagę, że Europa wciąż pozostaje silnie uzależniona od importu surowców niezbędnych do produkcji nawozów mineralnych, a Rosja wykorzystuje eksport nawozów jako narzędzie nacisku politycznego i gospodarczego. Związki zawodowe ostrzegają, że brak zdecydowanych działań może oddać kontrolę nad cenami i dostępnością żywności w ręce państw trzecich.

Apel wzywa Unię Europejską do konsekwentnego utrzymania ceł i mechanizmów ochronnych, rekompensowania ewentualnych wzrostów kosztów dla rolników oraz aktywnego wspierania europejskiego przemysłu nawozowego. Jak podkreślono, bezpieczeństwo żywnościowe nie może być uzależnione od przeciwnika – ani w czasie wojny, ani w okresie pokoju.

