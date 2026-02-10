"Pan prezes Jarosław Kaczyński opuścił dzisiaj szpital w związku z zakończonym leczeniem po przebytej chorobie. Zgodnie z zaleceniami lekarskimi pozostanie jeszcze przez najbliższe dni w domu" - poinformował rzecznik PiS Jacek Bochenek w piątkowym wpisie.

Prezes PiS mimo osłabienia wraca do pracy

Polityk podkreślił, że mimo ostatnich dolegliwości Kaczyński "na bieżąco koordynował wszystkie działania PiS". "Nie inaczej będzie i teraz. Pracujemy dla Polski" - dodał Bochenek. Jak donosi "Super Express" prezes będzie rządził partią z domu kuzyna przez najbliższe dni - mówią współpracownicy Jarosława Kaczyńskiego.

Reklama

Reklama

Jarosław Kaczyński mieszka u kuzyna

Jarosław Kaczyński wrócił ze szpitala do mieszkania swojego kuzyna, gdzie przebywa od początku grudnia z powodu remontu, jaki prowadzą współwłaściciele jego bliźniaka na Żoliborzu. "Dobrze się nam razem mieszka. Każdy z nas ma swoją pracownię. Ja wieczorami maluję. Jarek zaś pisze i czyta" - mówił w grudniu "Super Expressowi" Jan Maria Tomaszewski. Prezes PiS przeprowadził się razem z kotami. "Te koty nas terroryzują. Biegają jak szalone po mieszkaniu" - dodał z uśmiechem brat cioteczny Kaczyńskiego.

Jarosław Kaczyński "gasi pożary w PiS"

Jarosław Kaczyński na razie nie będzie aktywny publicznie, gdyż zgodnie z zaleceniami lekarzy ma przez najbliższe dni jeszcze być w domu. Stale kontaktuje się jednak ze współpracownikami. Tematem są m.in. spory wewnątrz partii, bo walki frakcyjne nie ustały. "Prezes dopiero co wrócił i już musi gasić pożar" - mówi "SE" jeden z posłów PiS. Podziały w PiS są coraz bardziej widoczne. Najgłośniejszy dotyczy grup "harcerzy" skupionych wokół Mateusza Morawieckiego i "maślarzy", stojącej w ostrej opozycji do byłego premiera.