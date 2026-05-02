Premier Tusk wrzucił nagranie do sieci z okazji Dnia Flagi. "Nie wyrywamy sobie. Flaga łączy!"

Premier Donald Tusk uczcił sobotnie święto specjalnym nagraniem w mediach społecznościowych. Na filmie szef rządu wręcza dzieciom biało-czerwone flagi zapakowane w pudełka z orzełkiem. Uwaga, nie wyrywamy sobie. Flaga łączy! – mówi premier do najmłodszych, podkreślając wspólnotowy charakter symboli narodowych. Tusk zaapelował do wszystkich Polaków, aby 2 maja wywiesili flagę wszędzie tam, gdzie to możliwe – na balkonach, przed domami i w miejscach publicznych.

Jak dbać o flagę?

Eksponowanie barw narodowych wymaga przestrzegania konkretnych zasad. Flaga to nie tylko materiał, ale symbol chroniony prawem. Oto najważniejsze reguły:

Flaga musi być nieskazitelnie czysta, wyprasowana i mieć czytelne barwy. Nie wywieszaj flagi postrzępionej lub wyblakłej.

Flaga nigdy nie może dotknąć ziemi, bruku, podłogi ani wody.

Na białym i czerwonym pasie nie wolno umieszczać żadnych napisów, dedykacji ani rysunków.

Flagą nie oddaje się honorów osobom ani nie pochyla się jej przed innymi znakami.

Pamiętaj, że Kodeks karny surowo zabrania znieważania, uszkadzania lub usuwania flagi. Za takie czyny grozi grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności.

Dlaczego biel jest na górze? Tajemnica heraldyki

Polska flaga czerpie swoje barwy z historycznych herbów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Biel symbolizuje Orła Białego oraz Pogoń (rycerza na koniu). Czerwień to kolor tarcz herbowych obu państw.

W polskiej heraldyce obowiązuje zasada, że kolor godła (bieli) jest ważniejszy niż kolor tła (czerwieni). To właśnie dlatego biały pas dumnie zajmuje górną część naszej flagi.

Dzień Flagi trwa od ponad 20 lat

2 maja to dzień o wyjątkowym znaczeniu dla Polaków na całym świecie. Sejm ustanowił Dzień Flagi w 2004 roku, aby promować wiedzę o symbolach narodowych. Jednocześnie od 2002 roku świętujemy tego dnia Dzień Polonii i Polaków poza Granicami Kraju. To moment, w którym miliony rodaków mieszkających na obczyźnie jednoczą się pod biało-czerwonymi barwami, manifestując swoją przynależność do ojczyzny.