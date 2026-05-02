Polska świętuje w Dniu Flagi. Borne Sulinowo walczy o rekord, a Warszawa rusza na Wisłę

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 09:28
próba przed obchodami Dnia Flagi i Święta Narodowego Trzeciego Maja/PAP
Polska tonie w bieli i czerwieni. Tegoroczny Dzień Flagi zapowiada się rekordowo – w Bornem Sulinowie mieszkańcy rozwiną flagę o długości aż trzech kilometrów. Od parad rowerowych w Legnicy i Bydgoszczy, przez widowiskowe manewry łodzi na Wiśle, aż po koncerty muzyki dawnej na zamku w Chęcinach – przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych wydarzeń. Dowiedz się, gdzie w sobotę, 2 maja, wspólnie odśpiewasz hymn i weźmiesz udział w biało-czerwonych korowodach.

To będzie absolutny hit tegorocznych obchodów. Mieszkańcy Bornego Sulinowa (woj. zachodniopomorskie) planują rozwinąć flagę o długości 3000 metrów. Materiał waży blisko 450 kg. Organizatorzy chcą w ten sposób pobić rekord należący do Międzyzdrojów.

Inicjator akcji, Łukasz Zacholski, apeluje o pomoc. Do rozwinięcia tak gigantycznej flagi potrzeba nawet 1800 osób. Start wydarzenia zaplanowano na godzinę 11:00 przy Alei Niepodległości. Po akcji uczestnicy będą świętować majówkę na wspólnym pikniku.

Warszawa: Taniec łodzi na Wiśle i wspólny hymn

Stolica stawia na widowiskowe wydarzenia nad rzeką. Tradycyjne łodzie wiślane, ozdobione barwami narodowymi, wykonają specjalną choreografię. Manewry najlepiej podziwiać z bulwarów w okolicach Centrum Nauki Kopernik.

Z kolei Muzeum Historii Polski zaprasza na wspólne świętowanie od 10:00 do 15:00. O godzinie 11:40 spod gmachu ruszy biało-czerwona parada. Dokładnie w południe wszyscy zebrani wspólnie odśpiewają hymn narodowy.

Łódź: Piotrkowska w narodowych barwach

W Łodzi głównym punktem programu będzie 123-metrowa flaga. Harcerze i Orkiestra Zakładowa MPK poprowadzą korowód najsłynniejszą ulicą miasta – Piotrkowską. Marsz wystartuje w Pasażu Schillera przy dźwiękach "Prząśniczki", a zakończy się na Placu Wolności wspólnym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego.

Sportowy Dzień Flagi: Rowery w ruchu

Niektóre miasta łączą patriotyzm z aktywnością fizyczną:

  • Bydgoszcz: Po uroczystym wciągnięciu flagi na Starym Rynku (godz. 12:00) ruszy rodzinny rajd rowerowy. Uczestnicy zakończą trasę w dzielnicy Stary Fordon nad Wisłą.
  • Legnica: Aleja Orła Białego ugości tysiące rowerzystów podczas II Legnickiej Parady Rowerowej. Na uczestników czeka też 550-metrowa flaga oraz występy zespołów ludowych, w tym łemkowskiego zespołu "Kyczera".
Dzień Flagi RP i święto Polonii za granicą. Prezydent: Pamiętamy o was nie tylko 2 maja

Kielce i Chęciny: Historia i muzyka dawna

Kielce rozpoczną obchody już o 10:15 od złożenia kwiatów przed Pomnikiem Powstańców Listopadowych. Po mszy świętej (godz. 11:00) uroczystości przeniosą się przed Muzeum Narodowe. Atrakcją będzie pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów technikum wojskowego.

Niezwykły klimat poczują turyści na Zamku Królewskim w Chęcinach. Dziedziniec wypełnią dźwięki muzyki dawnej. Zespoły z Opatowa zaprezentują osiem koncertów, które przybliżą gościom atmosferę minionych epok.

Źródło PAP
