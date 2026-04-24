Ważne polskie święto kościelne przesunięte. Jest decyzja Watykanu

oprac. Agnieszka Maj
dzisiaj, 08:04
Ważne polskie święto kościelne przesunięte. Jest decyzja Watykanu
Liturgiczna uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski głównej patronki kraju będzie obchodzona w Kościele katolickim 2 maja, a nie - jak zazwyczaj - 3 maja. Wiąże się to z przypadającą w tym dniu piątą niedzielą wielkanocną.

Watykańska Dykasteria ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zezwoliła, aby w roku 2026 uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski zbiegająca się z celebracją piątej niedzieli wielkanocnej, była przeniesiona z 3 na 2 maja. Ponadto, wspomnienie świętego Atanazego, biskupa i doktora Kościoła, zostało przeniesione z 2 maja na 4 maja i jednocześnie ze wspomnieniem św. Floriana, męczennika, stały się tego dnia wspomnieniami dowolnymi.

Uroczystości kościelne na Jasnej Górze

Zgodnie z tradycją centralne uroczystości kościelne odbędą się na Jasnej Górze. Mszy z udziałem Konferencji Episkopatu Polski o godz. 11 będzie przewodniczył abp Tadeusz Wojda. Z kolei wieczorem o godz. 19. mszę w bazylice odprawi metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Poprzedzi ją procesja eucharystyczna o godz. 18.30.

W tym roku przypada 370. rocznica Ślubów Lwowskich króla Jana Kazimierza. 1 kwietnia 1656 r. polski władca przed obrazem Matki Bożej Łaskawej w katedrze we Lwowie obrał Maryję za królową swoich państw, a Królestwo Polskie polecił jej szczególnej obronie. Ślubował wystarać się u Stolicy Apostolskiej o pozwolenie na obchodzenie jej święta jako Królowej Korony Polskiej i zająć się losem ciemiężonych pańszczyzną chłopów i zaprowadzić w kraju sprawiedliwość społeczną.

Święto dla Polski pod wezwaniem Królowej Polski

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Episkopat Polski zwrócił się do Stolicy Apostolskiej o wprowadzenie święta dla Polski pod wezwaniem Królowej Polski. Biskupi zaproponowali papieżowi 3 maja, by podkreślić nierozerwalną łączność tego święta z Sejmem Czteroletnim, zwłaszcza z uchwaloną 3 maja 1791 r. pierwszą polską konstytucją.

Po II wojnie światowej w 1945 r. polscy biskupi pod przewodnictwem kard. Augusta Hlonda odnowili na Jasnej Górze akt poświęcenia się i oddania Bożej Matce. Ponowiono wówczas śluby złożone przez króla Jana Kazimierza. Po raz kolejny oddano się pod opiekę Najświętszej Maryi w czasie wielkiej nowenny będącej przygotowaniem do tysięcznej rocznicy chrztu Polski.

Odnowienie ślubów jasnogórskich

Episkopat Polski 26 sierpnia 1956 r. dokonał aktu odnowienia ślubów jasnogórskich. Uwięzionego wówczas przez władze PRL prymasa Polski symbolizował pusty tron i wiązanka biało-czerwonych kwiatów. 5 maja 1957 r. wszystkie diecezje i parafie Kościoła katolickiego w kraju oddały się pod opiekę Maryi. W 1962 r. papież Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski główną patronką kraju i Niebieską Opiekunką polskiego narodu.

oprac. Agnieszka Maj
