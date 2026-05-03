Oni zostali w grze w "Tańcu z gwiazdami" i mają szansę wygrać. Kto odpadł w półfinale?

Na początku marca rozpoczęła się 18. edycja "Tańca z gwiazdami". Czas leci błyskawicznie i za nami już półfinał tego przebojowego show. Do walki o wejście do finału stanęło pięć par. W zeszłym tygodniu w ćwierćfinałowym odcinku show odpadli Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta. 3 maja każda z par zatańczyła dwa tańce. W pierwszej części zobaczymy tańce i utwory wybrane przez produkcję, a w drugiej - choreografie do wielkich musicalowych hitów. Na dodatek odcinek uświetnił malutki koncert Kaeyry. To właśnie jej występ otworzył dzisiejszy odcinek.

Oni wystartowali w półfinale "Tańca z gwiazdami"

Para nr 1: Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Para nr 2: Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Para nr 9: Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska

Para nr 10: Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Para nr 12: Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

Dogrywka w półfinale "Tańca z gwiazdami"

W finale zatańczą trzy pary. Kilka dni temu produkcja "Tańca z gwiazdami" wydała komunikat w tej sprawie. "Głosami widzów i jurorów do finału przejdą bezpośrednio 2 pary. O tym, kto zajmie ostatnie, trzecie miejsce w finałowym składzie, zadecydują jurorzy w wielkiej dogrywce na koniec odcinka!" - przekazała produkcja show.

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz w sambie

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz na początek zatańczyli gorącą i bardzo zmysłową rumbę. Para dosłownie płynęła po parkiecie zachwycając nie tylko widownię, ale i jurorów. Co więcej, emocje wzbudzała też kreacja tancerki. "Takiego czegoś nie było. To było bardzo efektowne. Mi zabrakło tu w ogóle rytmu rumby. Cała ta atmosfera, cała ta emocja między wami..." - powiedziała Iwona Pavlović. Para dostała 36 punktów od jurorów.

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke w walcu wiedeńskim

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke zatańczyli walca wiedeńskiego do piosenki z musicalu "Metro". "Dla mnie bomba. Można interpretować muzykę na różny sposób i świetnie Wam się to udało" - powiedział Rafał Maserak. Para dostała 38 punktów.

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz w paso doble

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz zatańczyli paso doble. Aktorka jest kontuzjowana, ma złamane żebro, ale tańczyła olśniewająco. Była owacja na stojąco. Aktorka przed występem zdradziła, że jest w autyzmu i wyznała: "Kiedyś postrzegałam spektrum jako ograniczenie, a teraz to jest perła wewnątrz mnie". "Pięknie Cię było zobaczyć w tak charakterystycznym tańcu. Pokazałaś pazur. To jest niesamowite, że taniec daje Wam możliwość... skoku w głąb siebie. Musimy sami zanurkować. Nie bać się" - powiedział Tomasz Wygoda. Jurorzy dali parze za ten taniec 40 punktów.

Sebastian Fabijański i Julia Suryś w walcu angielskim

Sebastian Fabijański i Julia Suryś zatańczyli walca angielskiego do przeboju z "Króla lwa". Podobało się i to bardzo. "Jeśli chodzi o techniczną sprawę to genialne" - powiedział Rafał Maserak. Para dostała od jurorów 40 punktów.

Piotr Kędzierski, Magdalena Tarnowska i ich salsa

Pora na ulubieńców widzów, czyli parę Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska. Jurorzy surowo oceniali taniec Piotra Kędzierskiego, ale ostatnio stwierdzili, że robi postępy. W tym odcinku zatańczyli salsę do utworu "Cambio dolor". Publiczności się podobało, jurorom mniej. "Piotrze, powiedziałeś, że ja cię słabo oceniam i jestem surowa... masz rację, tylko nigdy w życiu nie oceniam ciebie, zawsze twój taniec. Śmiem twierdzić, że jesteś fajnym facetem, nie do końca wykorzystanym w Polsce. À propos salsy... (...) to jest »salsa Kędzierska«, twoja. Kroki salsy były, niedużo, ale były..." - mówiła Iwona Pavlović. Jurorzy dali parze 31 punktów.

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz w walcu angielskim

Jako drugi taniec Gamou Fall i Hanna Żudziewicz zaprezentowali walca angielskiego do piosenki z musicalu "Nędznicy". "To był bardzo dojrzały taniec, a żeby taki był, musisz mieć świadomość prowadzenia tancerki. Wielkie brawa. O ramie oczywiście możemy mówić dużo, ale tutaj nie ma co mówić, bo była obszerna - a taka musi być w walcu angielskim" - ocenił Rafał Maserak. Para dostała 40 punktów.

Magdalena Boczarska i Jacka Jeschke w rumbie

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke jako drugi taniec zaprezentowali na parkiecie "Tańca z gwiazdami" rumbę do utworu utworu "Zawsze tam, gdzie ty" Lady Pank. Zachwycili publiczność i jurorów. "Jesteś taka silna i mocna, ale na początku patrzyłam i mówiłam: Jejku... taka idzie Boczara, taka lekka, jak nie ty troszkę!. Bardzo mi się podobało twoje osadzenie w parkiecie" - powiedziała Iwona Pavlović. Para dostała 40 punktów.

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz w quickstepie

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz zaprezentowali jako drugi taniec quickstepa do piosenki "Dancing Queen" ABBY. "W quickstepie ważna jest energia, jeśli przenoszą ją na widownie i jurorów, to był fantastyczny występ" - powiedział Rafał Maserak. Iwonie Pavlović zabrakło w tańcu lekkości, ale i tak dała 10 punktów. W sumie para dostała 40 punktów.

Sebastian Fabijański i Julia Suryś w rumbie

Sebastian Fabijański i Julia Suryś jako drugi taniec zaprezentowali rumbę. Przed występem Fabijański we wzruszający sposób mówił o swoim synu, Bastianie. "Dla mnie jest bardzo ważne, żeby Bastek miał z tyłu głowy, że jestem z niego dumny i żeby on był dumny ze mnie" - powiedział aktor i przyznał, że nie czuje, że zawsze był dobrym ojcem. Rumba w wykonaniu pary zachwyciła i publiczność i jurorów. "To było wyjątkowe. Ty dzisiaj dokonałeś czegoś niesamowitego (...) prowadzimy oddechem, kształtem ciała, to prowadzi partnerkę, a ona musi się dać prowadzić. Nie pamiętam takiej rumby, przeważnie panowie są »twardzi«. Tak pięknej rumby dawno nie widziałam" - powiedziała Iwona Pavlović. Nie mogło być inaczej, były cztery 10 czyli w sumie 40 punktów.

Piotr Kędzierski i Magda Tarnowska w fokstrocie

Jako drugi taniec Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska zatańczyli fokstrota do piosenki z musicalu "Chicago". "Uważam, że to jest Twój najlepszy taniec do tej pory. Jedni pokazują wspaniały taniec, a Ty pokazujesz wspaniałe show" - powiedział Rafał Maserak. Para dostała 33 punkty.

Punktacja po dwóch półfinałowych występach w "Tańcu z gwiazdami"

Punktacja po dwóch tańcach w półfinale prezentuje się tak:

Para nr 1: Sebastian Fabijański i Julia Suryś - 80 punktów

Para nr 2: Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz - 80 punktów

Para nr 9: Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska - 64 punkty

Para nr 10: Gamou Fall i Hanna Żudziewicz - 76 punktów

Para nr 12: Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke - 78 punktów

Piotr Kędzierski wszystkich zaskoczył

Piotr Kędzierski zrezygnował z udziału w "Tańcu z gwiazdami". "Szanowni państwo, mam oczy i widzę, jaki prezentuję poziom taneczny. Nie mógłbym sobie wyobrazić lepszej nauczycielki niż Magda Tarnowska. Pani Magda zmierzyła się z bardzo trudnym wyzwaniem. Dziękuję za pokazanie mi, że niemożliwe nie istnieje. Ten program służy rozrywce, dla mnie każdy odcinek był małym finałem. Myślę, że półfinał to dobry moment, by powiedzieć: dziękuję. Za moimi plecami stoją ludzie, którzy zasługują za finał. Bardzo dziękuję za każdy głos, każdego sms-a, żebyście się państwo na nas nie złościli. Zapytaj się Krzysiek szefów, czy możemy przekazać zyski z dzisiejszych SMS-ów na szczytny cel? Róbmy dobre rzeczy, szanujmy się, bawmy się dobrze, do zobaczenia wkrótce. Wasz Piotr" - powiedział dziennikarz.

Dogrywka w półfinale "Tańca z gwiazdami"

Do finału przeszli od razu Sebastian Fabijański i Julia Suryś oraz Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. W dogrywce zmierzyły się Paulina Gałązka i Magdalena Boczarska. O tym, która z nich dostanie się do finału mają zadecydować jurorzy. Obie panie zatańczyły cha-chę.

Oni odpadli w półfinale "Tańca z gwiazdami"

Decyzją jurorów po dogrywce do finału "Tańca z gwiazdami" przeszli Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke. Ale po chwili Iwona Pavlović ogłosiła: "Drodzy państwo, decyzją jury Paulina i Michał przechodzą do finału". Ta niespodzianka bardzo ucieszyła publiczność, która po prostu oszalała z radości. Czyli w finale zobaczymy cztery pary. Zabraknie Piotra Kędzierskiego, który sam zrezygnował. Będą to: