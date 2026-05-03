Dziennik Gazeta Prawana logo

Oni zostali w grze w "Tańcu z gwiazdami" i mają szansę wygrać. Kto odpadł w półfinale?

Beata Zatońska
Beata Zatońska
dzisiaj, 22:33
Ten tekst przeczytasz w 7 minut
Taniec z gwiazdami
Wiele zależało w półfinale od jurorów "Tańca z gwiazdami"/AKPA
W "Tańcu z gwiazdami" emocje sięgnęły zenitu. 3 maja odbył się niezwykle emocjonujący półfinał. Do walki o miejsce w finale stanęło pięć gwiazd. Ale nie wszystkim dane będzie walczyć o prestiżową Kryształową kulę. Kto został w grze? Przeczytajcie naszą relację i dowiedzcie się wszystkiego. W programie były dwie wielkie niespodzianki.

Na początku marca rozpoczęła się 18. edycja "Tańca z gwiazdami". Czas leci błyskawicznie i za nami już półfinał tego przebojowego show. Do walki o wejście do finału stanęło pięć par. W zeszłym tygodniu w ćwierćfinałowym odcinku show odpadli Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta. 3 maja każda z par zatańczyła dwa tańce. W pierwszej części zobaczymy tańce i utwory wybrane przez produkcję, a w drugiej - choreografie do wielkich musicalowych hitów. Na dodatek odcinek uświetnił malutki koncert Kaeyry. To właśnie jej występ otworzył dzisiejszy odcinek.

Oni wystartowali w półfinale "Tańca z gwiazdami"

  • Para nr 1: Sebastian Fabijański i Julia Suryś
  • Para nr 2: Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
  • Para nr 9: Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
  • Para nr 10: Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
  • Para nr 12: Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

Dogrywka w półfinale "Tańca z gwiazdami"

W finale zatańczą trzy pary. Kilka dni temu produkcja "Tańca z gwiazdami" wydała komunikat w tej sprawie. "Głosami widzów i jurorów do finału przejdą bezpośrednio 2 pary. O tym, kto zajmie ostatnie, trzecie miejsce w finałowym składzie, zadecydują jurorzy w wielkiej dogrywce na koniec odcinka!" - przekazała produkcja show.

Za nami ćwierćfinał "Tańca z gwiazdami". Wiadomo, kto nie zatańczy w półfinale
Za nami ćwierćfinał "Tańca z gwiazdami". Wiadomo, kto nie zatańczy w półfinale

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz w sambie

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz na początek zatańczyli gorącą i bardzo zmysłową rumbę. Para dosłownie płynęła po parkiecie zachwycając nie tylko widownię, ale i jurorów. Co więcej, emocje wzbudzała też kreacja tancerki. "Takiego czegoś nie było. To było bardzo efektowne. Mi zabrakło tu w ogóle rytmu rumby. Cała ta atmosfera, cała ta emocja między wami..." - powiedziała Iwona Pavlović. Para dostała 36 punktów od jurorów.

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke w walcu wiedeńskim

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke zatańczyli walca wiedeńskiego do piosenki z musicalu "Metro". "Dla mnie bomba. Można interpretować muzykę na różny sposób i świetnie Wam się to udało" - powiedział Rafał Maserak. Para dostała 38 punktów.

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz w paso doble

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz zatańczyli paso doble. Aktorka jest kontuzjowana, ma złamane żebro, ale tańczyła olśniewająco. Była owacja na stojąco. Aktorka przed występem zdradziła, że jest w autyzmu i wyznała: "Kiedyś postrzegałam spektrum jako ograniczenie, a teraz to jest perła wewnątrz mnie". "Pięknie Cię było zobaczyć w tak charakterystycznym tańcu. Pokazałaś pazur. To jest niesamowite, że taniec daje Wam możliwość... skoku w głąb siebie. Musimy sami zanurkować. Nie bać się" - powiedział Tomasz Wygoda. Jurorzy dali parze za ten taniec 40 punktów.

Sebastian Fabijański i Julia Suryś w walcu angielskim

Sebastian Fabijański i Julia Suryś zatańczyli walca angielskiego do przeboju z "Króla lwa". Podobało się i to bardzo. "Jeśli chodzi o techniczną sprawę to genialne" - powiedział Rafał Maserak. Para dostała od jurorów 40 punktów.

Piotr Kędzierski, Magdalena Tarnowska i ich salsa

Pora na ulubieńców widzów, czyli parę Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska. Jurorzy surowo oceniali taniec Piotra Kędzierskiego, ale ostatnio stwierdzili, że robi postępy. W tym odcinku zatańczyli salsę do utworu "Cambio dolor". Publiczności się podobało, jurorom mniej. "Piotrze, powiedziałeś, że ja cię słabo oceniam i jestem surowa... masz rację, tylko nigdy w życiu nie oceniam ciebie, zawsze twój taniec. Śmiem twierdzić, że jesteś fajnym facetem, nie do końca wykorzystanym w Polsce. À propos salsy... (...) to jest »salsa Kędzierska«, twoja. Kroki salsy były, niedużo, ale były..." - mówiła Iwona Pavlović. Jurorzy dali parze 31 punktów.

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz w walcu angielskim

Jako drugi taniec Gamou Fall i Hanna Żudziewicz zaprezentowali walca angielskiego do piosenki z musicalu "Nędznicy". "To był bardzo dojrzały taniec, a żeby taki był, musisz mieć świadomość prowadzenia tancerki. Wielkie brawa. O ramie oczywiście możemy mówić dużo, ale tutaj nie ma co mówić, bo była obszerna - a taka musi być w walcu angielskim" - ocenił Rafał Maserak. Para dostała 40 punktów.

Magdalena Boczarska i Jacka Jeschke w rumbie

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke jako drugi taniec zaprezentowali na parkiecie "Tańca z gwiazdami" rumbę do utworu utworu "Zawsze tam, gdzie ty" Lady Pank. Zachwycili publiczność i jurorów. "Jesteś taka silna i mocna, ale na początku patrzyłam i mówiłam: Jejku... taka idzie Boczara, taka lekka, jak nie ty troszkę!. Bardzo mi się podobało twoje osadzenie w parkiecie" - powiedziała Iwona Pavlović. Para dostała 40 punktów.

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz w quickstepie

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz zaprezentowali jako drugi taniec quickstepa do piosenki "Dancing Queen" ABBY. "W quickstepie ważna jest energia, jeśli przenoszą ją na widownie i jurorów, to był fantastyczny występ" - powiedział Rafał Maserak. Iwonie Pavlović zabrakło w tańcu lekkości, ale i tak dała 10 punktów. W sumie para dostała 40 punktów.

Sebastian Fabijański i Julia Suryś w rumbie

Sebastian Fabijański i Julia Suryś jako drugi taniec zaprezentowali rumbę. Przed występem Fabijański we wzruszający sposób mówił o swoim synu, Bastianie. "Dla mnie jest bardzo ważne, żeby Bastek miał z tyłu głowy, że jestem z niego dumny i żeby on był dumny ze mnie" - powiedział aktor i przyznał, że nie czuje, że zawsze był dobrym ojcem. Rumba w wykonaniu pary zachwyciła i publiczność i jurorów. "To było wyjątkowe. Ty dzisiaj dokonałeś czegoś niesamowitego (...) prowadzimy oddechem, kształtem ciała, to prowadzi partnerkę, a ona musi się dać prowadzić. Nie pamiętam takiej rumby, przeważnie panowie są »twardzi«. Tak pięknej rumby dawno nie widziałam" - powiedziała Iwona Pavlović. Nie mogło być inaczej, były cztery 10 czyli w sumie 40 punktów.

Piotr Kędzierski i Magda Tarnowska w fokstrocie

Jako drugi taniec Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska zatańczyli fokstrota do piosenki z musicalu "Chicago". "Uważam, że to jest Twój najlepszy taniec do tej pory. Jedni pokazują wspaniały taniec, a Ty pokazujesz wspaniałe show" - powiedział Rafał Maserak. Para dostała 33 punkty.

Punktacja po dwóch półfinałowych występach w "Tańcu z gwiazdami"

Punktacja po dwóch tańcach w półfinale prezentuje się tak:

  • Para nr 1: Sebastian Fabijański i Julia Suryś - 80 punktów
  • Para nr 2: Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz - 80 punktów
  • Para nr 9: Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska - 64 punkty
  • Para nr 10: Gamou Fall i Hanna Żudziewicz - 76 punktów
  • Para nr 12: Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke - 78 punktów
punktacja-w-polfinale-tanca-z-gwiazdami-39133226.png
TZG

Piotr Kędzierski wszystkich zaskoczył

Piotr Kędzierski zrezygnował z udziału w "Tańcu z gwiazdami". "Szanowni państwo, mam oczy i widzę, jaki prezentuję poziom taneczny. Nie mógłbym sobie wyobrazić lepszej nauczycielki niż Magda Tarnowska. Pani Magda zmierzyła się z bardzo trudnym wyzwaniem. Dziękuję za pokazanie mi, że niemożliwe nie istnieje. Ten program służy rozrywce, dla mnie każdy odcinek był małym finałem. Myślę, że półfinał to dobry moment, by powiedzieć: dziękuję. Za moimi plecami stoją ludzie, którzy zasługują za finał. Bardzo dziękuję za każdy głos, każdego sms-a, żebyście się państwo na nas nie złościli. Zapytaj się Krzysiek szefów, czy możemy przekazać zyski z dzisiejszych SMS-ów na szczytny cel? Róbmy dobre rzeczy, szanujmy się, bawmy się dobrze, do zobaczenia wkrótce. Wasz Piotr" - powiedział dziennikarz.

Dogrywka w półfinale "Tańca z gwiazdami"

Do finału przeszli od razu Sebastian Fabijański i Julia Suryś oraz Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. W dogrywce zmierzyły się Paulina Gałązka i Magdalena Boczarska. O tym, która z nich dostanie się do finału mają zadecydować jurorzy. Obie panie zatańczyły cha-chę.

Oni odpadli w półfinale "Tańca z gwiazdami"

Decyzją jurorów po dogrywce do finału "Tańca z gwiazdami" przeszli Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke. Ale po chwili Iwona Pavlović ogłosiła: "Drodzy państwo, decyzją jury Paulina i Michał przechodzą do finału". Ta niespodzianka bardzo ucieszyła publiczność, która po prostu oszalała z radości. Czyli w finale zobaczymy cztery pary. Zabraknie Piotra Kędzierskiego, który sam zrezygnował. Będą to:

  • Para nr 1: Sebastian Fabijański i Julia Suryś
  • Para nr 2: Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
  • Para nr 10: Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
  • Para nr 12: Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: gwiazdyPolsattaniec z gwiazdami
Powiązane
4. odc. live 17. edycji Mam Talent!
Jego płacz podzielił widzów "Mam Talent!". Prowadząca ogłosiła, co dalej
must be the music
Pierwszy półfinał "Must be the music". Kto przeszedł do finału programu?
Must Be The Music
"Must be the music". Pierwszy półfinał. Kto wystąpi? Kiedy i gdzie oglądać?
Beata Zatońska
Beata Zatońska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraOni zostali w grze w "Tańcu z gwiazdami" i mają szansę wygrać. Kto odpadł w półfinale? »
Zobacz
|
Mężczyzna tankuje benzynę 95 do czerwonego samochodu na stacji Orlen w trakcie majówki 2026
Paliwowe trzęsienie ziemi w Polsce. Od 4 maja benzyna 95 i LPG już po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Papierowy dowód rejestracyjny stojący na drewnianym stole obok kluczyka samochodowego – ilustracja do artykułu o cyfryzacji dokumentów komunikacyjnych
Koniec papierowego dowodu rejestracyjnego. Rząd podał dokładne daty
Srebrny samochód na nowoczesnej linii diagnostycznej w stacji kontroli pojazdów (SKP) podczas badania hamulców i emisji spalin. Przygotowania do reformy badań technicznych 2026
Koniec takich badań technicznych w 2026. Drożej i trudniej. Oto nowe kwoty dla kierowców
Policja kontroluje kierowcę
Od 2 maja zmiany dla kierowców. Nie trzeba będzie wyprzedzać
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
25 maja kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny poniedziałek dla kierowców
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj