Dziennik Gazeta Prawana logo

Za nami ćwierćfinał "Tańca z gwiazdami". Wiadomo, kto nie zatańczy w półfinale

Beata Zatońska
Beata Zatońska
wczoraj, 22:29
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Taniec z gwiazdami
Wiadomo, kto zatańczy w półfinale "Tańca z gwiazdami"/AKPA
W "Tańcu z gwiazdami" emocje sięgają zenitu. Niedziela 26 kwietnia to był ćwierćfinał programu. Producenci zadbali o to, by zawodnicy się nie nudzili. W ćwierćfinałowym odcinku pary zatańczyły dwa tańce. Z tym, że o tym, jaki jest ten drugi taniec dowiedzieli się dopiero podczas trwania show. Kogo zobaczymy w półfinale "Tańca z gwiazdami"?

Ósmy odcinek 18. edycji "Tańca z gwiazdami" to odcinek ćwierćfinałowy. Do decydującego starcia coraz bliżej. Na parkiecie w dwóch tańcach zaprezentowało się sześć gwiazd, które walczą o Kryształową kulę.

  • Sebastian Fabijański i Julia Suryś,
  • Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz,
  • Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta,
  • Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska,
  • Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
  • Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke
Niespodziewana zmiana w składzie jury "Tańca z gwiazdami". Jej nie będzie w niedzielnym odcinku

Zmiana jurorów

W tym odcinku w roli jurorki zobaczyliśmy aktorkę Agatę Kuleszę, która zastąpiła Ewę Kasprzyk. Agata Kulesza wygrała "Taniec z gwiazdami" w 2008 r. Byli też oczywiście za stołem jurorskim Iwona Pavlović, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda. Na widowni pojawiły się dzieci z Fundacji Cancer Fighters, które zostały nagrodzone gromkimi brawami przez publiczność.

Sebastian Fabijański i Julia Suryś w charlestonie

Sebastian Fabijański i Julia Suryś, którzy zaprezentowali charlestona. Jurorzy nie kryli zachwytu. Wydaje mi się, że to jest niesamowite, że masz taki luz w tańcu. (…) Nie wiedziałam, że masz taki talent komediowy. Ty byś się świetnie sprawdził w niemym kinie. (…) Tańczyliście pięknie - powiedziała Agata Kulesza. Para otrzymała 40 punktów od jurorów.

Jasper i Daria Syta w paso doble

Jasper i Daria Syta zatańczyli paso doble. Jasper wystąpił z ogoloną głową. Podczas sobotniego live'a Łatwoganga zdecydował się zgolić włosy w geście solidarności z dziećmi chorymi na raka. Jasper był chwalony za postępy. Para dostała 35 punktów.

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz w fokstrocie

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz zatańczyli fokstrota. Iwona Pavlović chwaliła, ale wypunktowała kilka błędów. "Moim zdaniem dzisiaj odrobinę spadliśmy z górki, ale nie przejmuj się, bo to jest życie" - stwierdziła. "Nie zgodzę się w ogóle" - powiedział Rafał Maserak, odpowiadając koleżance. Para dostała 37 punktów.

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz i taniec współczesny

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz zatańczyli taniec współczesny. Publiczność i jurorzy byli pod wrażeniem, choć Tomasz Wygoda stwierdził, że czuje pewien niedosyt. Para dostała 40 punktów.

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska w paso doble

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska zaprezentowali się w paso doble. Publiczności się podobało i zgotowała parze owacje na stojąco. Zaraz za Rafałem Maserakiem cała sala zaczęła śpiewać „Kędzior wymiata”. Jurorzy docenili postępy, jakie od początku programu zrobił dziennikarz. Para dostała 33 punkty.

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke w tańcu współczesnym

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke zaprezentowali się w tańcu współczesnym. Publiczność była zachwycona, były owacje na stojąco, a jurorom dech zaparło. Jurorzy milczeli przez dłuższą chwilę, a publiczność długi biła brawo na stojąco. Para dostała 40 punkty.

Juror "Tańca z gwiazdami" typuje zwycięzców. Ktoś nie będzie zadowolony

Druga runda i wielka improwizacja

Pary jeszcze przed odcinkiem wylosowały koperty z przeznaczonym dla nich rodzajem tańca w drugiej rundzie. Koperty otworzono podczas transmisji na żywo. Potem była chwila na wybór stroju i na parkiet. To nowość w polskiej edycji "Tańca z gwiazdami". Takie tańce wylosowali uczestnicy:

  • Sebastian i Julia - paso doble
  • Jasper i Daria - cha-cha
  • Gamou i Hanna - quickstep
  • Paulina i Michał - rumba
  • Piotr i Magda - cha-cha
  • Magda i Jacek - fokstrot

Występy każdej pary trwały po około minucie. Jury przyznało taką punktację: Piotr i Magda - 1 punkt; Jasper i Daria - 2 punkty; 3 punkty dla Gamou i Hani; 4 punkty dla Magdy i Jacka; 5 punktów dla Pauliny i Michała; 6 punktów dla Sebastiana i Julii.

Taniec z gwiazdami

Oni odpadli w 8. odcinku 18. edycji "Tańca z gwiazdami" 26 kwietnia

W odcinku półfinałowym "Tańca z gwiazdami" nie zobaczmy pary Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Polsattaniec z gwiazdamirozrywka
Beata Zatońska
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj