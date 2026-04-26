Za nami ćwierćfinał "Tańca z gwiazdami". Wiadomo, kto nie zatańczy w półfinale

Ósmy odcinek 18. edycji "Tańca z gwiazdami" to odcinek ćwierćfinałowy. Do decydującego starcia coraz bliżej. Na parkiecie w dwóch tańcach zaprezentowało się sześć gwiazd, które walczą o Kryształową kulę.

Sebastian Fabijański i Julia Suryś,

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz,

Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta,

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska,

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

Zmiana jurorów

W tym odcinku w roli jurorki zobaczyliśmy aktorkę Agatę Kuleszę, która zastąpiła Ewę Kasprzyk. Agata Kulesza wygrała "Taniec z gwiazdami" w 2008 r. Byli też oczywiście za stołem jurorskim Iwona Pavlović, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda. Na widowni pojawiły się dzieci z Fundacji Cancer Fighters, które zostały nagrodzone gromkimi brawami przez publiczność.

Sebastian Fabijański i Julia Suryś w charlestonie

Sebastian Fabijański i Julia Suryś, którzy zaprezentowali charlestona. Jurorzy nie kryli zachwytu. Wydaje mi się, że to jest niesamowite, że masz taki luz w tańcu. (…) Nie wiedziałam, że masz taki talent komediowy. Ty byś się świetnie sprawdził w niemym kinie. (…) Tańczyliście pięknie - powiedziała Agata Kulesza. Para otrzymała 40 punktów od jurorów.

Jasper i Daria Syta w paso doble

Jasper i Daria Syta zatańczyli paso doble. Jasper wystąpił z ogoloną głową. Podczas sobotniego live'a Łatwoganga zdecydował się zgolić włosy w geście solidarności z dziećmi chorymi na raka. Jasper był chwalony za postępy. Para dostała 35 punktów.

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz w fokstrocie

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz zatańczyli fokstrota. Iwona Pavlović chwaliła, ale wypunktowała kilka błędów. "Moim zdaniem dzisiaj odrobinę spadliśmy z górki, ale nie przejmuj się, bo to jest życie" - stwierdziła. "Nie zgodzę się w ogóle" - powiedział Rafał Maserak, odpowiadając koleżance. Para dostała 37 punktów.

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz i taniec współczesny

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz zatańczyli taniec współczesny. Publiczność i jurorzy byli pod wrażeniem, choć Tomasz Wygoda stwierdził, że czuje pewien niedosyt. Para dostała 40 punktów.

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska w paso doble

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska zaprezentowali się w paso doble. Publiczności się podobało i zgotowała parze owacje na stojąco. Zaraz za Rafałem Maserakiem cała sala zaczęła śpiewać „Kędzior wymiata”. Jurorzy docenili postępy, jakie od początku programu zrobił dziennikarz. Para dostała 33 punkty.

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke w tańcu współczesnym

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke zaprezentowali się w tańcu współczesnym. Publiczność była zachwycona, były owacje na stojąco, a jurorom dech zaparło. Jurorzy milczeli przez dłuższą chwilę, a publiczność długi biła brawo na stojąco. Para dostała 40 punkty.

Druga runda i wielka improwizacja

Pary jeszcze przed odcinkiem wylosowały koperty z przeznaczonym dla nich rodzajem tańca w drugiej rundzie. Koperty otworzono podczas transmisji na żywo. Potem była chwila na wybór stroju i na parkiet. To nowość w polskiej edycji "Tańca z gwiazdami". Takie tańce wylosowali uczestnicy:

Sebastian i Julia - paso doble

Jasper i Daria - cha-cha

Gamou i Hanna - quickstep

Paulina i Michał - rumba

Piotr i Magda - cha-cha

Magda i Jacek - fokstrot

Występy każdej pary trwały po około minucie. Jury przyznało taką punktację: Piotr i Magda - 1 punkt; Jasper i Daria - 2 punkty; 3 punkty dla Gamou i Hani; 4 punkty dla Magdy i Jacka; 5 punktów dla Pauliny i Michała; 6 punktów dla Sebastiana i Julii.

Taniec z gwiazdami

Oni odpadli w 8. odcinku 18. edycji "Tańca z gwiazdami" 26 kwietnia

W odcinku półfinałowym "Tańca z gwiazdami" nie zobaczmy pary Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta.