Prezydent: konflikt polityczny poszedł za daleko. "Potrzebna konstytucja nowej generacji"

Beata Zatońska
dzisiaj, 12:35
Prezydent Karol Nawrocki planuje zmiany w Konstytucji RP/PAP
Prezydent Karol Nawrocki powołał w niedzielę, w Warszawie Radę Nowej Konstytucji - akty powołania otrzymali pierwsi jej członkowie. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej konstytucji, co Nawrocki zapowiedział w pierwszym po zaprzysiężeniu orędziu.

"Nie może być dalej tak, że władza rozkłada się na dwa ośrodki; dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale zaczynamy pracę nad konstytucją nowej generacji roku 2030" - stwierdził prezydent Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki o konflikcie politycznym

"Żyjemy w momencie, gdy konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy wspólnotę i fundamenty państwa, instytucje są angażowane do walki politycznej, system praworządności mający mitygować nastroje społeczne, produkuje konflikty" - powiedział Karol Nawrocki.

Andrzej Poczobut uhonorowany najwyższym polskim odznaczeniem. Owacja na stojąco
Andrzej Poczobut uhonorowany najwyższym polskim odznaczeniem. Owacja na stojąco

Julia Przyłębska pomoże zmieniać Konstytucję RP

Podczas uroczystości na Zamku Królewskim akty powołania otrzymali pierwsi członkowie Rady, w tym m.in.: była prezesa Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski, sędzia i b. minister sprawiedliwości Barbara Piwnik oraz prawnik, b. marszałek Sejmu Józef Zych.

Według zapowiedzi rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza, w składzie Rady mają się znaleźć przedstawiciele klubów i kół poselskich, eksperci i osoby, które „mają różną wrażliwość, różne poglądy, różne postrzeganie kwestii dotyczących prawa, funkcjonowania prawa, też funkcjonowania dotychczasowej konstytucji”.

Źródło PAP
