Fala upałów w Polsce. Niedziela 3 maja jak w środku lata

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej północna i zachodnia Europa jest pod wpływem niżów z układami frontów atmosferycznych. Pozostałe obszary kontynentu znajdą się w zasięgu układów wysokiego ciśnienia.

Suche powietrze

3 maja Polska na przeważającym obszarze pozostaje w zasięgu słabnącego układu wyżowego z centrami w rejonie Rumunii, wschodniej Ukrainy oraz nad Morzem Śródziemnym, w bardzo suchym powietrzu polarnym kontynentalnym; jedynie północny zachód kraju zaczyna się stopniowo dostawać w zasięg zatoki niżowej z pofalowanym frontem atmosferycznym i tam napływa cieplejsze powietrze polarne morskie.

Bezchmurne niebo i wysokie temperatury

W niedzielę na ogół bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na północnym zachodzie wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Temperatura maksymalna od 22 st. C, 24 st. C na wschodzie, około 26 st. C w centrum, do 29 st. C na zachodzie, chłodniej jedynie miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, około 20 st. C.

W nocy przelotne deszcze

Pogoda będzie nam sprzyjać również w nocy z niedzieli na poniedziałek. Na przeważającym obszarze kraju będzie bezchmurnie lub wystąpi małe zachmurzenie. Jedynie na północy i zachodzie Polski zachmurzenie umiarkowane i duże. Na krańcach północno-zachodnich możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 6 st. C na południu, około 10 st. C w centrum, do 15 st. C na północnym zachodzie; chłodniej lokalnie w rejonach podgórskich Karpat 2 st. C, 4 st. C i tam lokalnie przygruntowe przymrozki do -1 st. C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, na południu miejscami porywisty, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 60km/h.

Taka pogoda będzie w poniedziałek 4 maja

W poniedziałek na południowym wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północnym zachodzie miejscami przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 22 st. C na północy do 25 st. C w centrum i 26 st. C na południu, chłodniej jedynie nad morzem 18 st. C, 20 st. C i miejscami w rejonach podgórskich 21 st. C.