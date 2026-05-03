Prezydent wraz z małżonką Martą Nawrocką o godz. 9 weźmie udział w mszy w intencji ojczyzny w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Następnie (o godz. 10.30) na Zamku Królewskim prezydent wręczy odznaczenia państwowe. Order Orła Białego z rąk prezydenta odbierze Andrzej Poczobut uhonorowany w ubiegłym roku podczas Święta Niepodległości 11 listopada.

Godzinę później podczas uroczystości na Zamku Królewskim prezydent Nawrocki powoła Radę Nowej Konstytucji. W południe planowane jest wystąpienie prezydenta.

Według zapowiedzi rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza, w składzie Rady mają się znaleźć przedstawiciele klubów i kół poselskich, eksperci i osoby, które "mają różną wrażliwość, różne poglądy, różne postrzeganie kwestii dotyczących prawa, funkcjonowania prawa, też funkcjonowania dotychczasowej konstytucji". Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej konstytucji, co Nawrocki zapowiedział w pierwszym po zaprzysiężeniu orędziu.

Prezydent powoła Radę Nowej Konstytucji. Ważna decyzja 3 maja

Do zapowiedzi powołania Rady odniósł się w piątek na platformie X premier Donald Tusk. "Prezydent ogłosił, że będzie pracował nad nową konstytucją. Proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej" - stwierdził szef rządu.

Pan @NawrockiKn ogłosił, że będzie pracował nad nową konstytucją. Proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej. — Donald Tusk (@donaldtusk) May 1, 2026

W ramach obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja swoje bramy otwiera Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, gdzie będzie można w godz. 9-17 zobaczyć oryginał Konstytucji 3 maja z 1791 roku.

W Krakowie natomiast zaplanowany jest pochód patriotyczny spod Wawelu na Plac im. Jana Matejki, gdzie odbędą się uroczystości z udziałem m.in. szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Przewidziano też defiladę pojazdów służb mundurowych.

Święto Narodowe Trzeciego Maja jest obchodzone w rocznicę uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 maja. Dokument był pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, a drugą na świecie po amerykańskiej. Rocznica przyjęcia Konstytucji 3 maja jest świętem ustanowionym w 1919 roku. Przez okres PRL jego publiczne obchodzenie było zabronione, ponownie stało się państwowym świętem w 1990 roku.