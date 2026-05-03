Dziennik Gazeta Prawana logo

Prezydent powoła Radę Nowej Konstytucji. Ważna decyzja 3 maja

oprac. Aneta Malinowska
dzisiaj, 07:39
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Karol Nawrocki
Prezydent powoła Radę Nowej Konstytucji. Ważna decyzja 3 maja/PAP
W ramach obchodów 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja prezydent Karol Nawrocki powoła w niedzielę Radę Nowej Konstytucji, która ma opracować zręby nowej ustawy zasadniczej. Kancelaria premiera zaprasza zaś na dzień otwarty, podczas którego będzie można zobaczyć oryginał Konstytucji z 1791 r.

Prezydent wraz z małżonką Martą Nawrocką o godz. 9 weźmie udział w mszy w intencji ojczyzny w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Następnie (o godz. 10.30) na Zamku Królewskim prezydent wręczy odznaczenia państwowe. Order Orła Białego z rąk prezydenta odbierze Andrzej Poczobut uhonorowany w ubiegłym roku podczas Święta Niepodległości 11 listopada.

Godzinę później podczas uroczystości na Zamku Królewskim prezydent Nawrocki powoła Radę Nowej Konstytucji. W południe planowane jest wystąpienie prezydenta.

Według zapowiedzi rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza, w składzie Rady mają się znaleźć przedstawiciele klubów i kół poselskich, eksperci i osoby, które "mają różną wrażliwość, różne poglądy, różne postrzeganie kwestii dotyczących prawa, funkcjonowania prawa, też funkcjonowania dotychczasowej konstytucji". Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej konstytucji, co Nawrocki zapowiedział w pierwszym po zaprzysiężeniu orędziu.

90 proc. absolwentów szkół nie umie zrobić 10/10. Historia Polski. Najważniejsze daty. Dasz radę?
90 proc. absolwentów szkół nie umie zrobić 10/10. Historia Polski. Najważniejsze daty. Dasz radę?

Prezydent powoła Radę Nowej Konstytucji. Ważna decyzja 3 maja

Do zapowiedzi powołania Rady odniósł się w piątek na platformie X premier Donald Tusk. "Prezydent ogłosił, że będzie pracował nad nową konstytucją. Proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej" - stwierdził szef rządu.

W ramach obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja swoje bramy otwiera Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, gdzie będzie można w godz. 9-17 zobaczyć oryginał Konstytucji 3 maja z 1791 roku.

W Krakowie natomiast zaplanowany jest pochód patriotyczny spod Wawelu na Plac im. Jana Matejki, gdzie odbędą się uroczystości z udziałem m.in. szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Przewidziano też defiladę pojazdów służb mundurowych.

Święto Narodowe Trzeciego Maja jest obchodzone w rocznicę uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 maja. Dokument był pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, a drugą na świecie po amerykańskiej. Rocznica przyjęcia Konstytucji 3 maja jest świętem ustanowionym w 1919 roku. Przez okres PRL jego publiczne obchodzenie było zabronione, ponownie stało się państwowym świętem w 1990 roku.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Karol NawrockikonstytucjaKonstytucja RP
Powiązane
Pentagon mówi o 5 tysiącach, Trump zapowiada więcej. Wojska USA opuszczą Niemcy
Pentagon mówi o 5 tysiącach, Trump zapowiada więcej. Wojska USA opuszczą Niemcy
Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Polsce. Ostatni dzień majówki pod znakiem patriotyzmu
Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Polsce. Ostatni dzień majówki pod znakiem patriotyzmu
MSZ ostrzega: Jedno zdjęcie może skończyć się aresztowaniem
MSZ ostrzega turystów: Jedno zdjęcie może skończyć się aresztowaniem
oprac. Aneta Malinowska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPrezydent powoła Radę Nowej Konstytucji. Ważna decyzja 3 maja »
Zobacz
|
Prl
Znajdowały się w wielu domach. Te filiżanki z PRL są warte ponad 8 tys. zł [FOTO]
Policjanci kontrolują kierowcę i wyposażenie samochodu
Od 1 czerwca nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Decyzja zapadła, zostało mało czasu
Mężczyzna tankuje benzynę 95 do czerwonego samochodu na stacji Orlen w trakcie majówki 2026
Paliwowe trzęsienie ziemi w Polsce. Od 4 maja benzyna 95 i LPG już po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Srebrny samochód na nowoczesnej linii diagnostycznej w stacji kontroli pojazdów (SKP) podczas badania hamulców i emisji spalin. Przygotowania do reformy badań technicznych 2026
Koniec takich badań technicznych w 2026. Drożej i trudniej. Oto nowe kwoty dla kierowców
Nowa Skoda Elroq RS
Polacy kupują 258 aut dziennie. Nowa Skoda ośmiesza cenniki konkurencji
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
25 maja kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny poniedziałek dla kierowców
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj