Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Polsce. Ostatni dzień majówki pod znakiem patriotyzmu

oprac. Aneta Malinowska
dzisiaj, 07:02
Obchody w wielu miastach w Polsce, wydarzenia sportowe i możliwość zobaczenia oryginału Konstytucji 3 maja w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – tak Polacy będą mogli spędzić niedzielne święto, będące ostatnim dniem tegorocznej majówki.

Święto Narodowe Trzeciego Maja, obchodzone w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, będzie ostatnim dniem weekendu majowego.

W centrum Warszawy odbędzie się wtedy 34. Bieg Konstytucji 3 Maja. Z kolei od godz. 9 w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów będzie można zobaczyć wystawiony oryginał Konstytucji 3 maja.

Upamiętnienie 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja we Wrocławiu rozpocznie się w niedzielę o godz. 10.00 przy Pomniku Konstytucji 3 Maja, obok Panoramy Racławickiej. Uroczystości uświetnią Kompania Honorowa Wojska Polskiego oraz Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. W programie obchodów jest m.in. złożenie wieńców przy pomniku, przemarsz do Katedry Wrocławskiej, gdzie o godz. 11.30 odprawiona zostanie msza święta w intencji Ojczyzny.

Obchody w Łodzi rozpoczną się o godz. 9.30 mszą świętą w intencji Ojczyzny w Bazylice Archikatedralnej. Po eucharystii zaplanowano oficjalne uroczystości przed płytą Grobu Nieznanego Żołnierza. W programie są: zmiana warty, Apel Pamięci Oręża Polskiego, salwa honorowa i defilada kompanii honorowych.

Mniej formalny charakter będą miały liczne pikniki w popularnych miejscach rekreacji, m.in. na Młynku i Stawach Stefańskiego. W Parku Julianowskim zaplanowano Łódzki Bieg Konstytucji 3 Maja na dystansie 5 km. Muzeum Tradycji Niepodległościowych przygotowało warsztaty dla dzieci i rodzin "Jaki znak twój? Orzeł Biały", a Narodowe Centrum Kultury Filmowej zaprasza na wystawę, która pozwoli spojrzeć na historię Polski przez pryzmat filmu.

W Bydgoszczy uroczystości odbędą się na Starym Rynku, a poprzedzi je msza święta w intencji Ojczyzny w pobliskiej Katedrze św. św. Marcina i Mikołaja. Na Starym Rynku bydgoskie firmy należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej – Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2, Zakłady Chemiczne Nitro-Chem i Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne Belma – organizują "Kącik młodego patrioty', gdzie dzieci będą mogły wykonać m.in. kotyliony, bransoletki z biało-czerwonych koralików czy brokatowe tatuaże.

Obchody w Kielcach rozpoczną się w samo południe odegraniem hymnu przed Muzeum Narodowym. Kwadrans później ulicami Małą, Sienkiewicza i Staszica ruszy uroczysty przemarsz do Parku Miejskiego. Główne obchody wojewódzkie zaplanowano na godz. 12.30 przy Pomniku Stanisława Staszica. W programie uroczystości przewidziano m.in. podniesienie flagi, wystąpienie wojewody świętokrzyskiego, apel pamięci, salwę honorową oraz złożenie wieńców. Godzinę później w Parku Miejskim rozpocznie się piknik majowy "Vivat 3 Maja", z występami artystycznymi i stoiskami służb mundurowych. Obchody zakończy Koncert Majowy o godz. 17.00 w muszli koncertowej Parku Miejskiego.

Źródło: PAP
Źródło PAP
