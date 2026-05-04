Janusz Kowalski o kolegach z PiS: nie można tolerować "tłustych kotów"

Tak nie może być. My przegraliśmy wybory w 2023 r. dlatego, że było wśród nas bardzo wielu ludzi, którzy traktowali politykę jako trampolinę do własnych karier. (...) Nie można tolerować "tłustych kotów", nie można tolerować partyjniaków, nie można tolerować ludzi, którzy na poziomie powiatów, gmin dogadują się z komunistami, "palikotami", z SLD, z PO - grzmiał Kowalski.

Janusz Kowalski o kiepskim wizerunku działaczy PiS

Polityk podkreślał, że tego typu postawy wpływają na wizerunek PiS w regionach, gdzie partia straciła poparcie. Jako przykład wskazał m.in. Biłgoraj i powiat biłgorajski, gdzie - jak mówił - mieszkańcy widzą, że politycy PiS-u zapisują się do partii ludzi Palikota, współpracują z byłymi komunistami, kolekcjonują rady nadzorcze i spółki, w konsekwencji zrażając do siebie wyborców.

Kowalski jest posłem niezrzeszonym

Poseł Janusz Kowalski poinformował w miniony czwartek, że zrezygnował z członkostwa w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. Zapowiedział, że pozostanie posłem niezrzeszonym. "Dziś złożyłem rezygnację z członkostwa w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. Serdecznie dziękuję Koleżankom i Kolegom z PiS za lata świetnej współpracy. Pozostanę posłem niezrzeszonym skupionym na pracy dla Polski" - napisał.

Polityczna kariera Janusza Kowalskiego

Janusz Kowalski został wybrany na posła po raz pierwszy w wyborach parlamentarnych w 2019 r., startując z opolskiej listy Prawa i Sprawiedliwości jako przedstawiciel Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. W grudniu 2019 r. został wiceministrem aktywów państwowych. W lutym 2021 r. Kowalski został odwołany ze stanowiska wiceszefa MAP za krytykę koalicjantów m.in. ws. przebiegu negocjacji budżetowych z UE, jak i tego, że rząd przyjął Politykę Energetyczną Polski do 2040 roku, która zakłada gruntowną transformację polskiej energetyki, np. istotnie ogranicza zużycie węgla i znacząco ogranicza emisję CO2. We wrześniu 2022 r. objął natomiast funkcję wiceministra rolnictwa w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Kowalski ponownie uzyskał mandat poselski jesienią 2023 r. W czerwcu 2024 r. zrezygnował z członkostwa w Suwerennej Polsce (wcześniej Solidarnej Polsce), po czym we wrześniu tego samego roku wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości.