Dziennik Gazeta Prawana logo

Wywiad o rosnącym niepokoju na Kremlu. Wprowadzono drastyczne środki

Agnieszka Maj
Agnieszka Maj
dzisiaj, 12:43
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Putin
Wywiad o rosnącym niepokoju na Kremlu. Wprowadzono drastyczne środki/Shutterstock
Kreml zaostrza środki bezpieczeństwa chroniące Władimira Putina. Wiąże się to z obawą przed zamachem na jego życie, a także przed przewrotem w Rosji - informuje CNN powodując się na raport wywiadu jednego z europejskich państw.

Kreml znacząco zwiększył bezpieczeństwo osobiste prezydenta Władimira Putina, instalując systemy monitoringu w domach bliskich współpracowników. Nowe środki podjęto w związku z falą zabójstw czołowych rosyjskich wojskowych i obawami przed zamachem stanu. To główne informacje z raportu europejskiej agencji wywiadowczej, do którego dotarła CNN.

Wywiad o narastającym niepokoju na Kremu

Z raportu wynika, że ​​kucharze, ochroniarze i fotografowie pracujący z prezydentem mają również zakaz podróżowania środkami transportu publicznego. Osoby odwiedzające szefa Kremla muszą przejść dwukrotną kontrolę, a osoby pracujące w jego pobliżu mogą korzystać z telefonów tylko bez dostępu do internetu.

Niektóre środki zostały wprowadzone w ostatnich miesiącach po zabójstwie generała wysokiego szczebla w grudniu, co wywołało spór w najwyższych kręgach rosyjskich służb bezpieczeństwa. Wywiad donosi o narastającym niepokoju na Kremlu, który zmaga się z problemami gospodarczymi, coraz częstszymi oznakami sprzeciwu i niepowodzeniami na polu bitwy na Ukrainie.

Drastyczne cięcia

Jak wynika z raportu, rosyjscy funkcjonariusze służb bezpieczeństwa drastycznie ograniczyli liczbę miejsc, które Putin regularnie odwiedza. On i jego rodzina przestali jeździć do swoich stałych rezydencji w obwodzie moskiewskim oraz do Wałdaju, ustronnej letniej rezydencji prezydenta, położonej między Petersburgiem a stolicą.

Jak wynika z raportu, w tym roku Putin nie odwiedził on żadnego obiektu wojskowego, pomimo regularnych podróży w 2025 roku. Aby obejść te ograniczenia, Kreml upublicznia jego wcześniej nagrane zdjęcia- wynika z raportu.

Putin w bunkrach

Od czasu inwazji na Ukrainę w 2022 roku Putin spędza również tygodnie w zmodernizowanych bunkrach, często w Krasnodarze, regionie nadmorskim nad Morzem Czarnym, oddalonym od Moskwy o godziny jazdy samochodem - czytamy w raporcie. Informacje, udostępnione CNN i innym mediom przez źródło bliskie europejskiej agencji wywiadowczej, pojawia się w czasie narastającego kryzysu wokół Kremla, po czterech latach nieudanej dla Rosji wojny.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: RosjaPutinwywiad
Powiązane
Władimir Putin i Siergiej Ławrow
Putin szykuje prowokację? Ekspert kreśli nieoczywisty scenariusz
Wołodymyr Zełenski i Władimir Putin
Putin otwiera drugi front? "To manewr Zełenskiego"
Władimir Putin
Rzeczniczka KE: zamiast siać terror, Putin powinien spojrzeć na swoje upadające państwo
Agnieszka Maj
Agnieszka Maj
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWywiad o rosnącym niepokoju na Kremlu. Wprowadzono drastyczne środki »
Zobacz
|
Justin Hartley w trzecim sezonie serialu "Tropiciel"
Polacy uwielbiają ten serial kryminalny. Jeden z najmocniejszych odcinków sezonu
Zalej to wodą i pij przed śniadaniem. Płaski brzuch i zastrzyk energii gwarantowane
Zalej to wodą i pij przed śniadaniem. Płaski brzuch i zastrzyk energii gwarantowane
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
25 maja kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny poniedziałek dla kierowców
Bińczycki
Cytat dnia. Jerzy Bińczycki. "Lubię, jeżeli jestem..."
Mężczyzna tankuje benzynę 95 do czerwonego samochodu na stacji Orlen
Czarny poniedziałek na stacjach paliw. Od 4 maja benzyna 95 i LPG po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Sobczak
Polacy uwielbiają jej książki. Właśnie ogłosiła tytuł kolejnej i zdradziła datę premiery
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj