Kreml znacząco zwiększył bezpieczeństwo osobiste prezydenta Władimira Putina, instalując systemy monitoringu w domach bliskich współpracowników. Nowe środki podjęto w związku z falą zabójstw czołowych rosyjskich wojskowych i obawami przed zamachem stanu. To główne informacje z raportu europejskiej agencji wywiadowczej, do którego dotarła CNN.

Wywiad o narastającym niepokoju na Kremu

Z raportu wynika, że ​​kucharze, ochroniarze i fotografowie pracujący z prezydentem mają również zakaz podróżowania środkami transportu publicznego. Osoby odwiedzające szefa Kremla muszą przejść dwukrotną kontrolę, a osoby pracujące w jego pobliżu mogą korzystać z telefonów tylko bez dostępu do internetu.

Niektóre środki zostały wprowadzone w ostatnich miesiącach po zabójstwie generała wysokiego szczebla w grudniu, co wywołało spór w najwyższych kręgach rosyjskich służb bezpieczeństwa. Wywiad donosi o narastającym niepokoju na Kremlu, który zmaga się z problemami gospodarczymi, coraz częstszymi oznakami sprzeciwu i niepowodzeniami na polu bitwy na Ukrainie.

Drastyczne cięcia

Jak wynika z raportu, rosyjscy funkcjonariusze służb bezpieczeństwa drastycznie ograniczyli liczbę miejsc, które Putin regularnie odwiedza. On i jego rodzina przestali jeździć do swoich stałych rezydencji w obwodzie moskiewskim oraz do Wałdaju, ustronnej letniej rezydencji prezydenta, położonej między Petersburgiem a stolicą.

Jak wynika z raportu, w tym roku Putin nie odwiedził on żadnego obiektu wojskowego, pomimo regularnych podróży w 2025 roku. Aby obejść te ograniczenia, Kreml upublicznia jego wcześniej nagrane zdjęcia- wynika z raportu.

Putin w bunkrach

Od czasu inwazji na Ukrainę w 2022 roku Putin spędza również tygodnie w zmodernizowanych bunkrach, często w Krasnodarze, regionie nadmorskim nad Morzem Czarnym, oddalonym od Moskwy o godziny jazdy samochodem - czytamy w raporcie. Informacje, udostępnione CNN i innym mediom przez źródło bliskie europejskiej agencji wywiadowczej, pojawia się w czasie narastającego kryzysu wokół Kremla, po czterech latach nieudanej dla Rosji wojny.