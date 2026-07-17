Dziennik Gazeta Prawana logo

Tusk uderza w Kaczyńskiego: Traci panowanie nad PiS. Braun staje się liderem

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
27 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Jarosław Kaczyński, Adam Gomoła, Robert Telus, Dariusz Matecki
Jarosław Kaczyński, Adam Gomoła, Robert Telus, Dariusz Matecki/PAP
Jarosław Kaczyński przestaje kontrolować Prawo i Sprawiedliwość, a stery w ugrupowaniu przejmują siły radykalne – ocenił premier Donald Tusk. Zdaniem szefa rządu, w PiS trwa wyścig o to, kto będzie bardziej antyukraiński i agresywny, co sprawia, że partię zaczyna definiować retoryka znana dotąd z działań Grzegorza Brauna. To zjawisko premier nazywa największym wyzwaniem dla polskiej sceny politycznej.

Premier Donald Tusk odniósł się do ostatnich wewnętrznych konfliktów w PiS, w tym sporu Jarosława Kaczyńskiego z otoczeniem Mateusza Morawieckiego. Choć w przestrzeni publicznej pojawiają się głosy, że to tylko "polityczna ustawka", Tusk zdecydowanie je odrzuca.

Znam długo Jarosława Kaczyńskiego. On nie wybacza takich zachowań, jakie prezentuje Morawiecki. Włóżcie między bajki spekulacje, że to sprytny plan. Oni biją się tam na śmierć i życie – powiedział premier dziennikarzom w Sejmie.

PiS zaczyna "mówić językiem Brauna"

Tusk podkreślił, że problemem nie jest jedynie wewnętrzna niesubordynacja w partii, ale głęboka zmiana ideologiczna. Według szefa rządu, politycy PiS weszli w licytację z Grzegorzem Braunem. Ta partia zaczyna mówić Braunem. Wielu posłów PiS ściga się z nim o to, kto będzie bardziej antyukraiński, bardziej przemocowy, bardziej brunatny – stwierdził Tusk.

Premier ostrzegł, że prawdziwym zagrożeniem dla państwa staje się nowa konfiguracja polityczna, w której postacie takie jak prezydent Karol Nawrocki, Grzegorz Braun czy ugrupowania Konfederacji zaczynają dyktować warunki, spychając dotychczasowy model PiS na margines.

PiS z Grzegorzem Braunem? Jednoznaczne stanowisko rządu USA
PiS z Grzegorzem Braunem? Jednoznaczne stanowisko rządu USA

Czystki w strukturach PiS

Sytuacja wewnątrz partii Kaczyńskiego jest napięta. W środę kierownictwo PiS wydało uchwałę, która zakazuje działaczom prowadzenia własnych stowarzyszeń politycznych, takich jak "Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego czy "Po pierwsze Polska" Jacka Sasina. Jeśli działacze nie zrezygnują z aktywności w tych organizacjach do 23 lipca, Komitet Polityczny PiS uruchomi procedurę ich wykluczenia.

Jacek Sasin już podporządkował się tej decyzji. Mateusz Morawiecki próbuje balansować – deklaruje chęć pozostania w PiS, ale jednocześnie chce rozwijać swoje stowarzyszenie jako miejsce "eksperckiej pracy i słuchania ludzi".

PiS stawia ultimatum. Morawiecki i Sasin reagują
PiS stawia ultimatum. Morawiecki i Sasin reagują

Kryzys w PiS?

Oceny premiera wskazują na głęboki kryzys przywództwa w największej partii opozycyjnej. Według Tuska, utrata kontroli przez Kaczyńskiego nad własnym aparatem partyjnym prowadzi do radykalizacji całej prawicy. Zamiast budowania alternatywy programowej, PiS ma wpadać w spiralę radykalnych haseł, co zdaniem premiera stanowi wyzwanie nie tylko dla struktur partyjnych, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa i stabilności debaty publicznej w Polsce.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Jarosław KaczyńskiPiSDonald TuskGrzegorz Braun
Powiązane
Horała, Wójcik
"Idziecie drogą, która rozbija prawicę". Politycy PiS pokłócili się na antenie Telewizji Republika
Jarosław Kaczyński, Marek Woch
Nowy sojusz na prawicy. Jarosław Kaczyński ogłasza współpracę
Sejm
Prawica depcze KO po piętach. Większość w Sejmie pod znakiem zapytania [SONDAŻ]
oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTusk uderza w Kaczyńskiego: Traci panowanie nad PiS. Braun staje się liderem »
Zobacz
|
Joanna Kulig w serialu "Proud"
Polski serial uznany za najlepszy w Europie. Ameryka też jest pod wrażeniem
Tankowanie paliwa do samochodu
Czarny piątek na stacjach paliw. Po 17 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Na plaży w Burgas w Bułgarii doszło do tragedii
Liczyli na rekordy, mają puste hotele. Eksperci: To nie euro odstraszyło turystów
Umundurowany policjant stojący przy nowym, srebrno-niebiesko-żółtym radiowozie i patrzący na dwa ekrany kontrolerów do drona leżące na klapie bagażnika samochodu
Od 17 lipca zmiany dla kierowców. Lewy pas wreszcie będzie wolny
Businessman,And,Businesswoman,Covering,Their,Faces,Using,White,Paper,Sheets
Trudny QUIZ weekendowy z wiedzy ogólnej. 65 proc. erudytów polegnie na pytaniu nr 8
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj