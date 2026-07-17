Tusk uderza w Kaczyńskiego: Traci panowanie nad PiS. Braun staje się liderem

Premier Donald Tusk odniósł się do ostatnich wewnętrznych konfliktów w PiS, w tym sporu Jarosława Kaczyńskiego z otoczeniem Mateusza Morawieckiego. Choć w przestrzeni publicznej pojawiają się głosy, że to tylko "polityczna ustawka", Tusk zdecydowanie je odrzuca.

Znam długo Jarosława Kaczyńskiego. On nie wybacza takich zachowań, jakie prezentuje Morawiecki. Włóżcie między bajki spekulacje, że to sprytny plan. Oni biją się tam na śmierć i życie – powiedział premier dziennikarzom w Sejmie.

PiS zaczyna "mówić językiem Brauna"

Tusk podkreślił, że problemem nie jest jedynie wewnętrzna niesubordynacja w partii, ale głęboka zmiana ideologiczna. Według szefa rządu, politycy PiS weszli w licytację z Grzegorzem Braunem. Ta partia zaczyna mówić Braunem. Wielu posłów PiS ściga się z nim o to, kto będzie bardziej antyukraiński, bardziej przemocowy, bardziej brunatny – stwierdził Tusk.

Premier ostrzegł, że prawdziwym zagrożeniem dla państwa staje się nowa konfiguracja polityczna, w której postacie takie jak prezydent Karol Nawrocki, Grzegorz Braun czy ugrupowania Konfederacji zaczynają dyktować warunki, spychając dotychczasowy model PiS na margines.

Czystki w strukturach PiS

Sytuacja wewnątrz partii Kaczyńskiego jest napięta. W środę kierownictwo PiS wydało uchwałę, która zakazuje działaczom prowadzenia własnych stowarzyszeń politycznych, takich jak "Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego czy "Po pierwsze Polska" Jacka Sasina. Jeśli działacze nie zrezygnują z aktywności w tych organizacjach do 23 lipca, Komitet Polityczny PiS uruchomi procedurę ich wykluczenia.

Jacek Sasin już podporządkował się tej decyzji. Mateusz Morawiecki próbuje balansować – deklaruje chęć pozostania w PiS, ale jednocześnie chce rozwijać swoje stowarzyszenie jako miejsce "eksperckiej pracy i słuchania ludzi".

Kryzys w PiS?

Oceny premiera wskazują na głęboki kryzys przywództwa w największej partii opozycyjnej. Według Tuska, utrata kontroli przez Kaczyńskiego nad własnym aparatem partyjnym prowadzi do radykalizacji całej prawicy. Zamiast budowania alternatywy programowej, PiS ma wpadać w spiralę radykalnych haseł, co zdaniem premiera stanowi wyzwanie nie tylko dla struktur partyjnych, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa i stabilności debaty publicznej w Polsce.