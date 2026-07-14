PiS z Grzegorzem Braunem? Jednoznaczne stanowisko rządu USA

Ellen Germain wzięła udział w obchodach 85. rocznicy zbrodni w Jedwabnem. Odniosła się m.in. do zachowań środowisk związanych z Grzegorzem Braunem, które zakłócały uroczystości. My w Stanach bardzo poważnie traktujemy pierwszą poprawkę do Konstytucji zapewniającą wolność wypowiedzi. Najlepszą odpowiedzią na mowę nienawiści jest edukacja - powiedziała.

"Takie jest stanowisko rządu Stanów Zjednoczonych"

Skomentowała niedawne słowa amerykańskiego ambasadora w Polsce Toma Rose'a, który powiedział, że nie wyobraża sobie utworzenia po wyborach w 2027 r. rządu z udziałem ugrupowania Grzegorza Brauna. Ocena polskiej polityki nie jest moim zadaniem, zajmuję się sprawami Holokaustu. Jednak czytałam ten wywiad i w pełni zgadzam się ze słowami ambasadora. Takie jest stanowisko rządu Stanów Zjednoczonych. Nie wyobrażamy sobie przyszłego rządu Polski z udziałem formacji Brauna - stwierdziła Ellen Germain.

Rocznica zbrodni w Jedwabnem

Ellen Germain odniosła się także do rocznicy zbrodni w Jedwabnem. Przez Polskę przetoczyła się wielka debata o tym, co się stało w Jedwabnem, kto był za to odpowiedzialny. Instytut Pamięci Narodowej (IPN) przeprowadził w tej sprawie badania i doszedł do jednoznacznego wniosku, że sprawcami byli Polacy. Kiedy więc pojawia się bardzo głośny ruch, który dąży do rewizji historii, rozpowszechnia kłamstwa, jest ważne, aby ktoś taki, jak ja, wyraził swój sprzeciw poprzez swoją obecność - powiedziała w rozmowie z "Rzeczpospolitą".