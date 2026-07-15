Nowy sojusz na prawicy. Jarosław Kaczyński ogłasza współpracę

Jarosław Kaczyński otwarcie mówi o konieczności konsolidacji środowisk konserwatywnych. Prezes PiS ocenia, że dezintegracja prawej strony sceny politycznej bezpośrednio zagraża możliwościom odzyskania wpływu na państwo. Wspólny start w wyborach do Senatu ma stanowić fundament tego porozumienia. Musimy się zjednoczyć, by Senat przestał być miejscem, gdzie dominuje lewica i lewicowi liberałowie, utrudniający wprowadzanie zmian – argumentuje Jarosław Kaczyński.

Jaka formuła współpracy?

Liderzy PiS i Bezpartyjnych Samorządowców analizują obecnie różne warianty wyborczego porozumienia. Pod uwagę biorą dwa główne rozwiązania:

Zawiązanie bezpośredniego sojuszu politycznego.

Powołanie specjalnego komitetu społecznego, który zainicjowałby wspólny start.

Jarosław Kaczyński skłania się ku formule komitetu, choć podkreśla, że ostateczne decyzje zapadną w toku szerszych ustaleń z partnerami.

Bezpartyjni Samorządowcy wierzą w "pakt senacki"

Marek Woch podkreśla, że sukces wyborczy opozycji z 2023 roku opierał się na skutecznym "pakcie senackim". Jego zdaniem, prawica powinna wyciągnąć wnioski z tej strategii. Lider Bezpartyjnych Samorządowców zapowiada, że jego formacja buduje oddolną inicjatywę zjednoczeniową, która ma skupić wokół siebie wszystkie środowiska rozumiejące potrzebę współpracy.

Projekt budowy szerokiego obozu patriotycznego budzi emocje. Wcześniejsze próby wciągnięcia do koalicji Konfederacji spotykały się z oporem i wzajemną krytyką obu stron. Obecnie uwagę polityków skupia postać prezydenta Karola Nawrockiego, w którym wielu działaczy PiS i Konfederacji upatruje potencjalnego patrona prawicowego porozumienia.

Mimo deklaracji o wspólnych działaniach, politycy wskazują na wyraźne linie podziału – przykładowo, przedstawiciele Konfederacji wykluczają ponowną współpracę z Grzegorzem Braunem, co może skomplikować przyszłe negocjacje.