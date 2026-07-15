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Nowy sojusz na prawicy. Jarosław Kaczyński ogłasza współpracę

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 14:53
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Jarosław Kaczyński, Marek Woch
Jarosław Kaczyński, Marek Woch/PAP
Jarosław Kaczyński oraz lider Bezpartyjnych Samorządowców Marek Woch ogłosili nawiązanie współpracy wyborczej do Senatu. Prezes PiS przekonuje, że zjednoczenie sił prawicowych jest niezbędne, aby przełamać dominację obecnej koalicji w izbie wyższej parlamentu.

Jarosław Kaczyński otwarcie mówi o konieczności konsolidacji środowisk konserwatywnych. Prezes PiS ocenia, że dezintegracja prawej strony sceny politycznej bezpośrednio zagraża możliwościom odzyskania wpływu na państwo. Wspólny start w wyborach do Senatu ma stanowić fundament tego porozumienia. Musimy się zjednoczyć, by Senat przestał być miejscem, gdzie dominuje lewica i lewicowi liberałowie, utrudniający wprowadzanie zmian – argumentuje Jarosław Kaczyński.

Jaka formuła współpracy?

Liderzy PiS i Bezpartyjnych Samorządowców analizują obecnie różne warianty wyborczego porozumienia. Pod uwagę biorą dwa główne rozwiązania:

  • Zawiązanie bezpośredniego sojuszu politycznego.
  • Powołanie specjalnego komitetu społecznego, który zainicjowałby wspólny start.

Jarosław Kaczyński skłania się ku formule komitetu, choć podkreśla, że ostateczne decyzje zapadną w toku szerszych ustaleń z partnerami.

Bezpartyjni Samorządowcy wierzą w "pakt senacki"

Marek Woch podkreśla, że sukces wyborczy opozycji z 2023 roku opierał się na skutecznym "pakcie senackim". Jego zdaniem, prawica powinna wyciągnąć wnioski z tej strategii. Lider Bezpartyjnych Samorządowców zapowiada, że jego formacja buduje oddolną inicjatywę zjednoczeniową, która ma skupić wokół siebie wszystkie środowiska rozumiejące potrzebę współpracy.

Przyjaciółka Jarosława Kaczyńskiego skreślona z listy członków PiS
Przyjaciółka Jarosława Kaczyńskiego skreślona z listy członków PiS

Projekt budowy szerokiego obozu patriotycznego budzi emocje. Wcześniejsze próby wciągnięcia do koalicji Konfederacji spotykały się z oporem i wzajemną krytyką obu stron. Obecnie uwagę polityków skupia postać prezydenta Karola Nawrockiego, w którym wielu działaczy PiS i Konfederacji upatruje potencjalnego patrona prawicowego porozumienia.

Mimo deklaracji o wspólnych działaniach, politycy wskazują na wyraźne linie podziału – przykładowo, przedstawiciele Konfederacji wykluczają ponowną współpracę z Grzegorzem Braunem, co może skomplikować przyszłe negocjacje.

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Źródło PAP
Tematy: Jarosław KaczyńskiPiSSojuszSenat
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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