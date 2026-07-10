Viktor Orban przyjedzie do Polski. Jarosław Kaczyński chętnie się z nim spotka

Trwają rozmowy na temat wizyty Orbana

Wcześniej media donosiły, że Orban w Polsce może pojawić się nie w najbliższy weekend. Viktor Orban rzeczywiście prowadzi rozmowy w sprawie wizyty w Polsce, ale prawdopodobnie odbędzie się ona we wrześniu - przekazał rzecznik Fideszu Bertalan Havasi.

Według nieoficjalnych ustaleń Onetu Orban miał w weekend przyjechać do Polski. Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że Jarosław Kaczyński chętnie spotka się z Orbanem, choć mało prawdopodobne jest spotkanie w najbliższą sobotę.

Partia Orbana przegrała z ugrupowaniem Magyara

Jak zaznaczył Havasi, najbliższe publiczne wystąpienie Orbana odbędzie się 25 lipca w Baile Tusnad (węg. Tusnadfurdo) w rumuńskim Siedmiogrodzie, gdzie co roku odbywają się zjazdy zwolenników Fideszu. To właśnie tam w 2014 r. Orban wygłosił jedno ze swoich najbardziej znanych przemówień o odejściu od demokracji liberalnej. Węgierskie media podkreślają, że tegoroczne przemówienie będzie równie ważne, ponieważ jest to pierwsze przemówienie w roli lidera opozycji po 16 latach sprawowania rządów.

W kwietniu Orban przegrał wybory parlamentarne na Węgrzech na rzecz partii Tisza Petera Magyara, który zastąpił go na stanowisku szefa węgierskiego rządu.