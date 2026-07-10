Dziennik Gazeta Prawana logo

Viktor Orban przyjedzie do Polski. Jarosław Kaczyński chętnie się z nim spotka

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
49 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Viktor Orban przyjedzie do Polski. Jarosław Kaczyński chętnie się z nim spotka
Viktor Orban przyjedzie do Polski. Jarosław Kaczyński chętnie się z nim spotka/Shutterstock
Viktor Orban wybiera się do Polski. Wizyta byłego premiera Węgier prawdopodobnie nastąpi we wrześniu. Jak przekazał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, Rafał Bochenek z 63-letnim politykiem chętnie spotka się Jarosław Kaczyński.

Trwają rozmowy na temat wizyty Orbana

Wcześniej media donosiły, że Orban w Polsce może pojawić się nie w najbliższy weekend. Viktor Orban rzeczywiście prowadzi rozmowy w sprawie wizyty w Polsce, ale prawdopodobnie odbędzie się ona we wrześniu - przekazał rzecznik Fideszu Bertalan Havasi.

Orban protestuje w obronie demokracji. Magyar: To jak złodziej wzywający policję
Orban protestuje w obronie demokracji. Magyar: To jak złodziej wzywający policję

Według nieoficjalnych ustaleń Onetu Orban miał w weekend przyjechać do Polski. Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że Jarosław Kaczyński chętnie spotka się z Orbanem, choć mało prawdopodobne jest spotkanie w najbliższą sobotę.

Partia Orbana przegrała z ugrupowaniem Magyara

Jak zaznaczył Havasi, najbliższe publiczne wystąpienie Orbana odbędzie się 25 lipca w Baile Tusnad (węg. Tusnadfurdo) w rumuńskim Siedmiogrodzie, gdzie co roku odbywają się zjazdy zwolenników Fideszu. To właśnie tam w 2014 r. Orban wygłosił jedno ze swoich najbardziej znanych przemówień o odejściu od demokracji liberalnej. Węgierskie media podkreślają, że tegoroczne przemówienie będzie równie ważne, ponieważ jest to pierwsze przemówienie w roli lidera opozycji po 16 latach sprawowania rządów.

W kwietniu Orban przegrał wybory parlamentarne na Węgrzech na rzecz partii Tisza Petera Magyara, który zastąpił go na stanowisku szefa węgierskiego rządu.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Jarosław KaczyńskiwęgryViktor Orban
Powiązane
Wołodymyr Zełenski i Karol Nawrocki
"To jest to samo, co robił Orban". Zełenski o prezydencie Nawrockim
Peter Magyar
Viktor Orban znokautowany. Węgrzy nie mają wątpliwości co do Magyara [SONDAŻ]
Ukraińskie 40 mln dolarów, 35 mln euro i 9 kg złota zatrzymane na Węgrzech. Decyzję osobiście podjął Orban
Ukraińskie 40 mln dolarów, 35 mln euro i 9 kg złota zatrzymane na Węgrzech. Decyzję osobiście podjął Orban
oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSpadek poparcia dla Koalicji Obywatelskiej. Na sondażu odbiła się afera w szpitalu »
Zobacz
|
Quiz z chemii
Trudny quiz z chemii. 15/15 tylko dla orłów
Joanna Kulig w serialu "Proud"
Polski serial podbija świat. Zachwycił Europejczyków i Amerykanów
Policja kontroluje samochody ciężarowe
Od 10 lipca zmiany dla kierowców. Tysiące pojazdów znikną z dróg
Wynagrodzenia lekarzy
Ile kosztuje wykształcenie lekarza? Państwo płaci fortunę
Warsaw,,Poland,-,March,23:,Conference,Participants,During,The,Warsaw
Najmniej oblegane kierunki studiów. Każdy chętny dostanie się na prestiżowe uczelnie
Produkcja Polonezów na Żeraniu
Sprawdź, ile wiesz o autach PRL. 7/10 to ekspert
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj