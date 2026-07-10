Viktor Orban przyjedzie do Polski. Jarosław Kaczyński chętnie się z nim spotka

Trwają rozmowy na temat wizyty Orbana
Wcześniej media donosiły, że Orban w Polsce może pojawić się nie w najbliższy weekend. Viktor Orban rzeczywiście prowadzi rozmowy w sprawie wizyty w Polsce, ale prawdopodobnie odbędzie się ona we wrześniu - przekazał rzecznik Fideszu Bertalan Havasi.
Według nieoficjalnych ustaleń Onetu Orban miał w weekend przyjechać do Polski. Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że Jarosław Kaczyński chętnie spotka się z Orbanem, choć mało prawdopodobne jest spotkanie w najbliższą sobotę.
Partia Orbana przegrała z ugrupowaniem Magyara
Jak zaznaczył Havasi, najbliższe publiczne wystąpienie Orbana odbędzie się 25 lipca w Baile Tusnad (węg. Tusnadfurdo) w rumuńskim Siedmiogrodzie, gdzie co roku odbywają się zjazdy zwolenników Fideszu. To właśnie tam w 2014 r. Orban wygłosił jedno ze swoich najbardziej znanych przemówień o odejściu od demokracji liberalnej. Węgierskie media podkreślają, że tegoroczne przemówienie będzie równie ważne, ponieważ jest to pierwsze przemówienie w roli lidera opozycji po 16 latach sprawowania rządów.
W kwietniu Orban przegrał wybory parlamentarne na Węgrzech na rzecz partii Tisza Petera Magyara, który zastąpił go na stanowisku szefa węgierskiego rządu.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.