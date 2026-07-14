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Kaczyński odcina się od Czarnka. Chodzi o słowa o Ukrainie

Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 14:30
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Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek
Przemysław Czarnek podpadł Jarosławowi Kaczyńskiemu. "Sprawa zostanie wyjaśniona przez kierownictwo PiS"/JACEK DOMINSKI/REPORTER
Jarosław Kaczyński odcina się od kontrowersyjnych słów Przemysława Czarnka dotyczących wstrzymania finansowania zbrojeń dla Ukrainy. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zapewnił, że wsparcie dla Kijowa pozostaje kluczowym elementem polskiej racji stanu, a wypowiedzi wiceprezesa partii zostaną wyjaśnione przez partyjne kierownictwo.

Burzę wywołały słowa Przemysława Czarnka wypowiedziane w poniedziałek na antenie TV Republika. Polityk PiS stwierdził, że Polska powinna wykorzystać swoją pozycję w strukturach unijnych i NATO, aby wywrzeć presję na Ukrainę. Czarnek zaproponował wstrzymanie finansowania zbrojeń oraz odbudowy Ukrainy do czasu, aż kraj ten zmieni swoją politykę wobec Polski.

Wypowiedź ta odbiła się szerokim echem w mediach, budząc pytania o spójność stanowiska największej partii opozycyjnej w tak ważnej kwestii, jaką jest bezpieczeństwo państwa.

Jarosław Kaczyński: To kwestia polskiej racji stanu

Prezes Prawa i Sprawiedliwości zareagował na te słowa. We wtorek na platformie X Jarosław Kaczyński opublikował oświadczenie, w którym stanowczo podkreślił linię programową partii. Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna, realizowana także przez UE na rzecz Ukrainy, jest bezwzględnie potrzebna – napisał prezes PiS.

Kaczyński zaznaczył, że wsparcie dla Ukrainy nie jest tylko kwestią polityczną, ale przede wszystkim fundamentalną sprawą z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa i naszej racji stanu.

Co dalej z Przemysławem Czarnkiem?

Jarosław Kaczyński krótko skwitował sytuację: Sprawa wypowiedzi Pana Przemysława Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii. Na razie nie wiadomo, jakie dokładnie kroki podejmie władza ugrupowania. Wypowiedź prezesa wyraźnie pokazuje jednak, że kierownictwo PiS chce uniknąć wizerunku partii sprzeciwiającej się pomocy dla Kijowa i zamierza szybko uciąć wewnętrzne rozbieżności w tej sprawie.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: UkrainaJarosław KaczyńskiPiSPrzemysław Czarnek
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Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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