Czarnek zapowiada uchwałę przeciwko Ukrainie. Zgorzelski: To typowa pisowska zagrywka

Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, Przemysław Czarnek, wykorzystał sobotnie uroczystości w Domostawie, by ogłosić nowy plan polityczny. Zapowiedział złożenie w Sejmie projektu uchwały, która zobowiąże polski rząd do blokowania procesu integracji Ukrainy z Unią Europejską.

Jako główny powód takiej decyzji Czarnek wskazuje kwestie historyczne oraz – jego zdaniem – niewystarczające rozliczenie się strony ukraińskiej z ludobójstwem wołyńskim. Według polityka PiS, proces pojednania między narodami jest niemożliwy, dopóki Ukraina nie uzna winy za zbrodnie z przeszłości. To jest pomylenie pojęć – komentował Czarnek, dodając, że żądanie przebaczenia przy braku woli drugiej strony jest bezpodstawne.

Zgorzelski: To typowa pisowska zagrywka

Te słowa wywołały zdecydowaną odpowiedź Piotra Zgorzelskiego. Wicemarszałek Sejmu z ramienia PSL w rozmowie z TOK FM ostro skrytykował postawę Czarnka. Polityk twierdzi, że wiceprezes PiS próbuje jedynie budować kapitał polityczny na trudnej historii. Zgorzelski ujawnił również kulisy sobotnich wydarzeń. Poinformował, że Przemysław Czarnek podczas uroczystości w Domostawie "został pogoniony i wygwizdany" przez zgromadzonych ludzi. Nazwał propozycję uchwały "bzdurą" oraz "typową pisowską zagrywką", którą środowisko Prawa i Sprawiedliwości stosuje w swoich działaniach od lat.

Spór o przyszłość Unii Europejskiej

Wicemarszałek Zgorzelski podkreślił, że stawianie warunków Ukrainie w kontekście unijnym jest obecnie bezzasadne. Wskazał, że Ukraina znajduje się w stanie wojny i jej głównym priorytetem jest obrona niepodległości, a nie bieżące negocjacje akcesyjne. Zgorzelski zaznaczył, że realna dyskusja o miejscu Ukrainy w strukturach europejskich zacznie się dopiero po zakończeniu działań zbrojnych, co stworzy zupełnie nową sytuację międzynarodową.