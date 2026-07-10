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"Ukraina nie potrzebuje pomocy ze strony Polski". Jest reakcja rządowego centrum

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 10:41
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wojna, Ukraina, Kijów
"Ukraina nie potrzebuje pomocy ze strony Polski". Jest reakcja rządowego centrum/Shutterstock
Rosja rozpowszechnia utworzony za pomocą sztucznej inteligencji filmik, w którym dowódca 413. oddzielnego pułku sił dronowych Ukrainy Jewhen Karas rzekomo twierdzi, że Ukraina "nie potrzebuje pomocy ze strony Polski" - podało ukraińskie rządowe Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji (CPD).

"W rzeczywistości jest to film wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Ta fałszywka stanowi klasyczny przykład deepfake’u, co potwierdzają wyspecjalizowane serwisy weryfikujące pliki multimedialne" – poinformowało CPD na portalu społecznościowym Facebook w czwartek wieczorem.

Cel fałszywego nagrania

Centrum zaznaczyło, że fałszywe nagranie jest rozpowszechniane w serwisie TikTok za pośrednictwem konta podszywającego się pod ukraiński serwis poświęcony działalności Sił Systemów Bezzałogowych (SBS) Sił Zbrojnych Ukrainy. W ocenie CPD celem fałszywego nagrania jest wywołanie wrogości między Ukraińcami a Polakami, a także podważenie poparcia Polski dla Ukrainy.

Rosyjska operacja dezinformacyjna

Deepfake stanowi kolejny element rosyjskiej operacji dezinformacyjnej, mającej na celu pogorszenie relacji ukraińsko-polskich, która nasiliła się w czasie poprzedzającym obchodzony 11 lipca Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP - podkreślił ukraiński ośrodek.

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Źródło PAP
Tematy: UkrainaPolskawojnapomoc
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oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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