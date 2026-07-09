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Wołodymyr Zełenski komentuje spotkanie z Karolem Nawrockim. "Musimy być delikatni"

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 21:04
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Ukrainian President meets with US President Trump on the sidelines of NATO summit
Zełenski komentuje spotkanie z Nawrockim/PAP/EPA
"Uważam, że odbyliśmy ważne spotkanie z prezydentem Polski, dość długie i konstruktywne" - powiedział dla Radia ZET prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z Karolem Nawrockim.

Zełenski komentuje spotkanie z Nawrockim

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skomentował rozmowę z prezydentem Polski Karolem Nawrockim na szczycie NATO w Turcji. Odbyliśmy ważne spotkanie z prezydentem Polski, dość długie i konstruktywne. Omówiliśmy kwestie priorytetowe – ocenił Zełenski.

Oczywiście chodzi o bezpieczeństwo i rozumiemy, że mamy tu jednego wroga - Rosję - kontynuuje.

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Jest też gospodarka. Moim zdaniem, jeśli chodzi o gospodarkę, zorganizowaliśmy w Gdańsku udaną konferencję na temat odbudowy Ukrainy. Polski biznes jest zainteresowany, jesteśmy otwarci na naszych polskich partnerów – mówił ukraiński prezydent, przypominając o Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference – URC 2026).

Zełenski ocenił także relację z Polską, które ucierpiały z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA). Przez, co prezydent Nawrocki odebrał prezydentowi Ukrainy najwyższe polskie odznaczenia – Orderu Orła Białego.

Zełenski o relacjacj z Polską: Musimy być delikatni

Omawialiśmy również kwestie historyczne – wyznaje Zełenski. Moim zdaniem musimy być konstruktywni i delikatni, aby nie zniszczyć ważnych, przyjaznych, sąsiedzkich relacji między Ukrainą a Polską – mówił prezydent Ukrainy.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Karol Nawrockiwołodymyr zełenskiUPA
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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