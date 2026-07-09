Zełenski komentuje spotkanie z Nawrockim

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skomentował rozmowę z prezydentem Polski Karolem Nawrockim na szczycie NATO w Turcji. Odbyliśmy ważne spotkanie z prezydentem Polski, dość długie i konstruktywne. Omówiliśmy kwestie priorytetowe – ocenił Zełenski.

Oczywiście chodzi o bezpieczeństwo i rozumiemy, że mamy tu jednego wroga - Rosję - kontynuuje.

Jest też gospodarka. Moim zdaniem, jeśli chodzi o gospodarkę, zorganizowaliśmy w Gdańsku udaną konferencję na temat odbudowy Ukrainy. Polski biznes jest zainteresowany, jesteśmy otwarci na naszych polskich partnerów – mówił ukraiński prezydent, przypominając o Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference – URC 2026).

Zełenski ocenił także relację z Polską, które ucierpiały z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA). Przez, co prezydent Nawrocki odebrał prezydentowi Ukrainy najwyższe polskie odznaczenia – Orderu Orła Białego.

Zełenski o relacjacj z Polską: Musimy być delikatni

Omawialiśmy również kwestie historyczne – wyznaje Zełenski. Moim zdaniem musimy być konstruktywni i delikatni, aby nie zniszczyć ważnych, przyjaznych, sąsiedzkich relacji między Ukrainą a Polską – mówił prezydent Ukrainy.