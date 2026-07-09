Zełenski komentuje spotkanie z Nawrockim
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skomentował rozmowę z prezydentem Polski Karolem Nawrockim na szczycie NATO w Turcji. Odbyliśmy ważne spotkanie z prezydentem Polski, dość długie i konstruktywne. Omówiliśmy kwestie priorytetowe – ocenił Zełenski.
Oczywiście chodzi o bezpieczeństwo i rozumiemy, że mamy tu jednego wroga - Rosję - kontynuuje.
Jest też gospodarka. Moim zdaniem, jeśli chodzi o gospodarkę, zorganizowaliśmy w Gdańsku udaną konferencję na temat odbudowy Ukrainy. Polski biznes jest zainteresowany, jesteśmy otwarci na naszych polskich partnerów – mówił ukraiński prezydent, przypominając o Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference – URC 2026).
Zełenski ocenił także relację z Polską, które ucierpiały z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA). Przez, co prezydent Nawrocki odebrał prezydentowi Ukrainy najwyższe polskie odznaczenia – Orderu Orła Białego.
Zełenski o relacjacj z Polską: Musimy być delikatni
Omawialiśmy również kwestie historyczne – wyznaje Zełenski. Moim zdaniem musimy być konstruktywni i delikatni, aby nie zniszczyć ważnych, przyjaznych, sąsiedzkich relacji między Ukrainą a Polską – mówił prezydent Ukrainy.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
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