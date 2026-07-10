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Nad Europę nadciąga fala upałów. Odczuwalna temperatura sięgnie nawet 57 st. C

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
57 minut temu
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Włochy, upał
Nad Europę nadciąga fala upałów. Odczuwalna temperatura sięgnie nawet 57 st. C/Shutterstock
Do Włoch nadchodzi trzecia tego lata fala upałów z temperaturami sięgającymi 43-45 stopni C. Według meteorologów ekstremalna pogoda potrwa co najmniej do 20 lipca.

Druga, zakończona na przełomie czerwca i lipca fala gorąca przyniosła temperatury przekraczające 40 stopni, zwłaszcza na północy i w centrum Włoch. W trzeciej fazie, która od weekendu z powodu mas gorącego powietrza znad Afryki obejmie także całe południe kraju, temperatury wzrosną do 43 stopni w niektórych częściach Sardynii, a w najgorętszych porach dnia do 45 stopni.

Około 40 stopni w Toskanii i Apulii

Ministerstwo Zdrowia Włoch wprowadziło w piątek najwyższy, czerwony stopień alarmu z powodu upałów we Florencji i Perugii. Będzie on obowiązywał w tych miastach także w sobotę. Ten poziom alertu oznacza zagrożenie dla zdrowia całej populacji, nie tylko osób słabych i chorych.

W kolejnych dniach lista miast objętych alarmem będzie rosła - zapowiedziano. W dniach, które będą uważane za mniej upalne, normą co najmniej do 20 lipca będą temperatury 34 - 35 stopni - powiedział meteorolog Lorenzo Tedici, cytowany przez Ansę. Przypomniał, że 30-40 lat temu w tym okresie średnie temperatury wynosiły 30 - 32 stopnie.

W Rzymie nawet 57 stopni odczywalnej temperatury

Przykładem radykalnej zmiany klimatu jest Mediolan na północy Włoch, gdzie w minionym wieku najwyższe notowane temperatury sięgały 33 stopnie, podczas gdy obecnie jest to 37 stopni.

Dziennik "La Repubblica" podkreślił, że w miastach pełnych betonu i asfaltu odczuwalna temperatura jest skrajnie wysoka. Eksperci z włoskiego Komitetu Badań Naukowych ustalili, że w zabudowanych częściach Florencji odczuwalna temperatura wynosi 44,6 stopnia, a w przemysłowej strefie Rzymu sięga 57 stopni.

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Źródło PAP
Tematy: prognoza pogodyWłochyupały
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oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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