Trzęsienie ziemi w Czechach i na Słowacji

Jak donosi agencja Reuters, powołując się na dane Niemieckiego Centrum Badań Geologicznych, Czechy oraz Słowacja zostały dotknięte trzęsieniem ziemi o magnitudzie 5,5. Według oficjalnych komunikatów ośrodka, epicentrum wstrząsów zlokalizowano w zachodniej części Czech, niedaleko Pilzna.

Płytkie trzęsienia ziemi są odczuwalne silniej niż głębsze, ponieważ występują bliżej powierzchni.

Na podstawie wstępnych danych sejsmicznych, trzęsienie ziemi powinno być odczuwalne przez niemal wszystkich mieszkańców okolic epicentrum. Mogło spowodować lekkie lub umiarkowane zniszczenia.

Gdzie czuć było wstrząsy?

Umiarkowane wstrząsy prawdopodobnie wystąpiły w Pribramie (32 800 mieszkańców), położonym 14 km od epicentrum. W Stodulky (60 800 mieszkańców) położonym 50 km od epicentrum, Kladnie (69 700 mieszkańców) oddalonym o 51 km, Pisku (29 800 mieszkańców) oddalonym o 53 km i Pradze (1 165 600 mieszkańców) oddalonej o 59 km, trzęsienie ziemi powinno być odczuwalne jako lekkie wstrząsy - podaje VolcanoDiscovery.