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Silne trzęsienie ziemi w Czechach i na Słowacji. Wstrząsy odczuwalne nawet w Pradze

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 19:32
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Trzęsienie ziemi, sejsmograf
Trzęsienie ziemi w Czechach. Wstrząsy odczuwalne w całym regionie/ShutterStock
Niemieckie Centrum Badań Geologicznych (GFZ) przekazało dane o trzęsieniu ziemi o magnitudzie 5,5, które wystąpiło na pograniczu Czech i Słowacji. Według wstępnych ustaleń wstrząs nastąpił na głębokości 10 kilometrów, a jego epicentrum zlokalizowano w rejonie Pilzna w Czechach.

Trzęsienie ziemi w Czechach i na Słowacji

Jak donosi agencja Reuters, powołując się na dane Niemieckiego Centrum Badań Geologicznych, Czechy oraz Słowacja zostały dotknięte trzęsieniem ziemi o magnitudzie 5,5. Według oficjalnych komunikatów ośrodka, epicentrum wstrząsów zlokalizowano w zachodniej części Czech, niedaleko Pilzna.

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Płytkie trzęsienia ziemi są odczuwalne silniej niż głębsze, ponieważ występują bliżej powierzchni.

Na podstawie wstępnych danych sejsmicznych, trzęsienie ziemi powinno być odczuwalne przez niemal wszystkich mieszkańców okolic epicentrum. Mogło spowodować lekkie lub umiarkowane zniszczenia.

Gdzie czuć było wstrząsy?

Umiarkowane wstrząsy prawdopodobnie wystąpiły w Pribramie (32 800 mieszkańców), położonym 14 km od epicentrum. W Stodulky (60 800 mieszkańców) położonym 50 km od epicentrum, Kladnie (69 700 mieszkańców) oddalonym o 51 km, Pisku (29 800 mieszkańców) oddalonym o 53 km i Pradze (1 165 600 mieszkańców) oddalonej o 59 km, trzęsienie ziemi powinno być odczuwalne jako lekkie wstrząsy - podaje VolcanoDiscovery.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: SłowacjaCzechytrzęsienie ziemi
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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