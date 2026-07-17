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Sylwia Gregorczyk-Abram nową RPO. Kim jest prawniczka wybrana przez Sejm?

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 12:47
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Sylwia Gregorczyk-Abram
Sylwia Gregorczyk-Abram/PAP
Sejm wybrał mec. Sylwię Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Znana adwokatka i obrończyni praworządności, współzałożycielka inicjatywy Wolne Sądy, teraz musi uzyskać jeszcze zgodę Senatu. Poznaj sylwetkę kandydatki, która stawia na niezależność urzędu i pomoc obywatelom w starciu z machiną państwową.

Urodzona w 1982 roku adwokatka to doświadczona prawniczka z ogromnym dorobkiem w dziedzinie ochrony praw człowieka. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz prestiżowe studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego i karnego. W 2010 roku rozpoczęła praktykę adwokacką w Warszawie.

Wielu Polaków kojarzy ją jako współzałożycielkę inicjatywy Wolne Sądy, która od 2017 roku stoi na straży niezależności wymiaru sprawiedliwości. Gregorczyk-Abram zasiada również w zarządzie Komitetu Obrony Sprawiedliwości oraz Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy. W 2025 roku stanęła na czele komisji Ministerstwa Sprawiedliwości, która bada mechanizmy represji stosowane wobec organizacji społecznych w latach 2015–2023.

Doświadczenie w obronie praw obywatelskich

Prawniczka posiada unikalne doświadczenie w prowadzeniu strategicznych postępowań przed międzynarodowymi trybunałami:

  • ETPCz (Europejski Trybunał Praw Człowieka): Jej działania doprowadziły m.in. do wstrzymania działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.
  • TSUE (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej): Skutecznie walczyła o umożliwienie pracy prawidłowo wybranym sędziom Trybunału Konstytucyjnego.

Podczas przesłuchania sejmowego podkreśliła, że urząd Rzecznika nie jest jedynie "kolejną instytucją", lecz kluczowym ogniwem systemu ochrony praw człowieka. Jej zdaniem, rola RPO polega na eliminowaniu przepaści między konstytucyjnymi obietnicami a trudną rzeczywistością obywatela.

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Gregorczyk-Abram często wskazuje na swoje prywatne doświadczenia jako mamy dziecka z niepełnosprawnością. Jak sama przyznaje, przeszła "piekło walki o podstawowe prawa w szkole publicznej". To doświadczenie pozwala jej lepiej rozumieć problemy rodziców, którzy czują się osamotnieni w starciu z biurokratyczną machiną państwa.

Kontrowersje i oceny kandydatury

Wybór nowej RPO wywołał gorące dyskusje polityczne. Kandydaturę wsparły kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Przeciwnicy z kręgów Prawa i Sprawiedliwości (m.in. poseł Marcin Warchoł) ostro krytykują jej zaangażowanie w sprawy polityczne, określając ją jako "skrajnie upolitycznioną".

Z drugiej strony, autorytety prawnicze, takie jak pierwsza RPO prof. Ewa Łętowska, podkreślają, że najważniejsza jest wiedza fachowa, która legitymizuje działania rzecznika wobec "zachłanności polityki".

Jak przebiega wybór RPO?

Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich to proces dwuetapowy:

  • Sejm: Wybiera kandydata bezwzględną większością głosów.
  • Senat: Musi wyrazić zgodę na tę kandydaturę (głosowanie większością głosów).

Jeśli Senat zatwierdzi wybór, Sylwia Gregorczyk-Abram zastąpi urzędującego od 2021 roku prof. Marcina Wiącka, którego kadencja kończy się 23 lipca. Nowa Rzecznik będzie pełnić urząd przez pięć lat, stojąc na straży wolności i praw obywatelskich określonych w Konstytucji RP.

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Źródło PAP
Tematy: sejmRPOSenatMarcin Wiącek
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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