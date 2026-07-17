To on ma zastąpić Karola Nawrockiego. Sejm zdecydował w sprawie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

W piątkowym głosowaniu 226 posłów poparło kandydaturę dr. Mateusza Szpytmy. Przeciw zagłosowało 194 parlamentarzystów, a 4 wstrzymało się od głosu. Decyzja ta kończy etap sejmowy i przenosi ciężar wyboru do izby wyższej parlamentu.

Sylwetka nowego prezesa

Dr Mateusz Szpytma to postać doskonale znana w strukturach Instytutu. Z IPN współpracuje nieprzerwanie od 2000 roku. Jego dotychczasowa droga zawodowa obejmuje kluczowe funkcje:

Wiceprezes IPN: Stanowisko to piastuje od dziesięciu lat.

Stanowisko to piastuje od dziesięciu lat. Początki w Krakowie: Karierę zaczynał jako ekspert w krakowskiej Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Współpraca z Januszem Kurtyką : Pełnił funkcję asystenta i wicedyrektora sekretariatu prezesa Kurtyki.

: Pełnił funkcję asystenta i wicedyrektora sekretariatu prezesa Kurtyki. Działalność muzealna: W latach 2015–2016 zarządzał Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

Dorobek naukowy i zainteresowania

Nowy prezes IPN łączy wykształcenie historyczne z prawniczym – oba kierunki ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego dorobek naukowy koncentruje się przede wszystkim na:

Historii ratowania Żydów przez Polaków w czasie II wojny światowej.

Historii polskiego ruchu ludowego po 1945 roku.

W młodości, jeszcze jako student, aktywnie inwentaryzował polskie ślady kulturowe na Ukrainie, dokumentując inskrypcje i herby w dawnych pałacach oraz kościołach.

Wybór na prezesa IPN to proces dwuetapowy. Mimo pozytywnej decyzji Sejmu, dr Mateusz Szpytma nie może jeszcze oficjalnie rozpocząć sprawowania funkcji. Teraz jego kandydaturę musi zaopiniować i zatwierdzić Senat. Dopiero po uzyskaniu zgody obu izb parlamentu zmiana na stanowisku szefa Instytutu stanie się faktem.