Dziennik Gazeta Prawana logo

To on ma zastąpić Karola Nawrockiego. Sejm zdecydował w sprawie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 13:11
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Mateusz Szpytma
Mateusz Szpytma/PAP
Sejm wybrał dr. Mateusza Szpytmę na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Ten historyk i wieloletni wiceprezes IPN ma zastąpić Karola Nawrockiego. Aby jednak oficjalnie objął urząd, kandydaturę musi jeszcze zatwierdzić Senat.

W piątkowym głosowaniu 226 posłów poparło kandydaturę dr. Mateusza Szpytmy. Przeciw zagłosowało 194 parlamentarzystów, a 4 wstrzymało się od głosu. Decyzja ta kończy etap sejmowy i przenosi ciężar wyboru do izby wyższej parlamentu.

Sylwetka nowego prezesa

Dr Mateusz Szpytma to postać doskonale znana w strukturach Instytutu. Z IPN współpracuje nieprzerwanie od 2000 roku. Jego dotychczasowa droga zawodowa obejmuje kluczowe funkcje:

  • Wiceprezes IPN: Stanowisko to piastuje od dziesięciu lat.
  • Początki w Krakowie: Karierę zaczynał jako ekspert w krakowskiej Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
  • Współpraca z Januszem Kurtyką: Pełnił funkcję asystenta i wicedyrektora sekretariatu prezesa Kurtyki.
  • Działalność muzealna: W latach 2015–2016 zarządzał Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

Dorobek naukowy i zainteresowania

Nowy prezes IPN łączy wykształcenie historyczne z prawniczym – oba kierunki ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego dorobek naukowy koncentruje się przede wszystkim na:

  • Historii ratowania Żydów przez Polaków w czasie II wojny światowej.
  • Historii polskiego ruchu ludowego po 1945 roku.

W młodości, jeszcze jako student, aktywnie inwentaryzował polskie ślady kulturowe na Ukrainie, dokumentując inskrypcje i herby w dawnych pałacach oraz kościołach.

Wybór na prezesa IPN to proces dwuetapowy. Mimo pozytywnej decyzji Sejmu, dr Mateusz Szpytma nie może jeszcze oficjalnie rozpocząć sprawowania funkcji. Teraz jego kandydaturę musi zaopiniować i zatwierdzić Senat. Dopiero po uzyskaniu zgody obu izb parlamentu zmiana na stanowisku szefa Instytutu stanie się faktem.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: sejmIPNSenatMateusz Szpytma
Powiązane
ipn instytut pamięci narodowej komisja ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu
Odkrycie masowych grobów w Hucie Pieniackiej. IPN szacuje liczbę ofiar
Zełenski
IPN protestuje przeciwko decyzji Zełenskiego. Chodzi o upamiętnienie "bohaterów UPA"
Chipowanie psów ważniejsze od zakazu fajerwerków. Sejm zajmie się tym w pierwszej kolejności
Nagły zwrot w Sejmie. Głosowanie nad szefem IPN spadło z planu
oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTusk uderza w Kaczyńskiego: Traci panowanie nad PiS. Braun staje się liderem »
Zobacz
|
Joanna Kulig w serialu "Proud"
Polski serial uznany za najlepszy w Europie. Ameryka też jest pod wrażeniem
Tankowanie paliwa do samochodu
Czarny piątek na stacjach paliw. Po 17 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Na plaży w Burgas w Bułgarii doszło do tragedii
Liczyli na rekordy, mają puste hotele. Eksperci: To nie euro odstraszyło turystów
Umundurowany policjant stojący przy nowym, srebrno-niebiesko-żółtym radiowozie i patrzący na dwa ekrany kontrolerów do drona leżące na klapie bagażnika samochodu
Od 17 lipca zmiany dla kierowców. Lewy pas wreszcie będzie wolny
Businessman,And,Businesswoman,Covering,Their,Faces,Using,White,Paper,Sheets
Trudny QUIZ weekendowy z wiedzy ogólnej. 65 proc. erudytów polegnie na pytaniu nr 8
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj