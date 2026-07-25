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Nie żyje gwiazda serialu "Ojciec Mateusz". Miała 85 lat

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:31
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Świeczka
Nie żyje gwiazda serialu "Ojciec Mateusz". Miała 85 lat/ShutterStock
Nie żyje gwiazda serialu "Ojciec Mateusz". Aktorka miała 85 lat. Informację o jej śmierci potwierdzili bliscy oraz przyjaciele z Teatru Polskiego w Poznaniu. Irena Dudzińska występowała w nim przez wiele lat.

Nie żyje aktorka z serialu "Ojciec Mateusz"

Irena Dudzińska nie żyje. Informację o śmierci aktorki w poniedziałek, 20 lipca, potwierdziła rodzina. Smutne doniesienia potwierdzili również przyjaciele z Teatru Polskiego w Poznaniu. Aktorka była związana z nim w latach 1988–1995.

"Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 18 lipca 2026 w wieku 85 lat odeszła Irena Dudzińska, polska aktorka teatralna i telewizyjna związana artystycznie z Teatrem Jana Kochanowskiego w Opolu, Teatrem im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, Teatrem Polski w Poznaniu od 1875, Wrocławskim Teatrem Współczesnym i Teatrem Nowy Poznań" - napisano w pożegnalnym wpisie.

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"Teatr był jej pasją i sposobem na życie - o sztuce mogła rozmawiać godzinami, przeplatając w rozmowie niekończące się anegdoty, żarty i historie" - czytamy.

Podano datę i szczegóły pogrzebu

Irena Dudzińska odeszła w wieku 85 lat. Wiadomo, kiedy i gdzie odbędzie się jej pogrzeb. Ostatnie pożegnanie Ireny Dudzińskiej odbędzie się we wtorek, 28 lipca o godz. 11.50 na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu.

Kim była Irena Dudzińska?

Irena Dudzińska urodziła się 15 grudnia 1940 r. w Warszawie. Aktorską karierę rozpoczynała w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Współpracowała także z teatrami w Jeleniej Górze, Poznaniu czy Wrocławiu.

Aktorka grywała również w serialach. Można ją było oglądać w takich produkcjach jak:

  • "Pierwsza miłość"
  • "Fala zbrodni"
  • "Świat według Kiepski"
  • "Ojciec Mateusz".

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Źródło dziennik.pl
Tematy: śmierćnie żyjeOjciec Mateuszirena dudzińska
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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